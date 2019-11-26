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РИА Новости

США и Болгария договорились об укреплении стратегического партнерства

02:11 26.11.2019
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© Fotolia / AstrugБолгария
Болгария
© Fotolia / Astrug
Болгария. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. США и Болгария договорились о мерах по укреплению стратегического партнерства, говорится в совместном заявлении американского президента Дональда Трампа и болгарского премьер-министра Бойко Борисова.
В понедельник Трамп и Борисов провели переговоры в Белом доме.
"Сегодня мы объявляем о мерах, направленных на укрепление стратегического партнерства между США и Республикой Болгария", - говорится в документе. Так, США и Болгария "планируют укреплять партнерство в области оборонных технологий и промышленности", в том числе, для "регионального сдерживания".
Кроме того, стороны договорились сотрудничать в энергетической области. "США намерены отправить команду специалистов в Болгарию для работы с болгарскими партнерами по изучению возможностей для дальнейшего сотрудничества в различных областях энергетики, включая ядерную. Соединенные Штаты и Болгария также планируют совместно работать над повышением энергетической безопасности Болгарии, оказывая оперативную поддержку в лицензировании и использовании американского ядерного топлива для атомной электростанции в Козлодуе…", - следует из заявления.
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Дональд ТрампБойко БорисовСШАБолгарияВ мире
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