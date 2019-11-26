США и Болгария договорились об укреплении стратегического партнерства

ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. США и Болгария договорились о мерах по укреплению стратегического партнерства, говорится в совместном заявлении американского президента Дональда Трампа и болгарского премьер-министра Бойко Борисова.

В понедельник Трамп и Борисов провели переговоры в Белом доме.

"Сегодня мы объявляем о мерах, направленных на укрепление стратегического партнерства между США и Республикой Болгария", - говорится в документе. Так, США и Болгария "планируют укреплять партнерство в области оборонных технологий и промышленности", в том числе, для "регионального сдерживания".