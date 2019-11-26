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РИА Новости

В Никосии оценили итоги встречи по кипрскому урегулированию

02:06 26.11.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникПрезидент Кипра Никос Анастасиадис
Президент Кипра Никос Анастасиадис
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Президент Кипра Никос Анастасиадис. Архивное фото
АФИНЫ, 26 ноя – РИА Новости. Президент Кипра Никос Анастасиадис считает положительным итог неформальной встречи с лидером турок-киприотов Мустафой Акынджи при участии генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
Гутерреш, Анастасиадис и Акынджи на неформальной встрече в Берлине почти три часа обсуждали следующие шаги по кипрскому урегулированию, которые могли бы помочь процессу переговоров.
"Несмотря на известные трудности, результат сегодняшней встречи считается первым положительным шагом в усилиях по возобновлению переговоров", - заявил Анастасиадис по итогам встречи.  Его заявление транслировало кипрское телевидение.
"Я считаю важным тот факт, что генеральный секретарь подтвердил свою решимость в сотрудничестве с лидерами двух общин, а также с державами-гарантами, усилия по созыву неформальной пятисторонней встречи (с участием стран гарантов Греции, Турции и Великобритании – ред.), встречи с соглашением по основным принципам, которые позволят возобновить созидательный диалог, который приведет нас к решению", - сказал президент Кипра.
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По его словам, важно также зафиксировать совпадение позиций двух лидеров по основным параметрам, которые помогут привести к решению и которые были достигнуты в ходе предыдущих встреч.
"Очевидно, что для возобновления предметных переговоров в соответствии с руководящими принципами Турция должна прекратить свою незаконную деятельность против Кипрской Республики, угрозы заселения Фамагусты", - заявил Анастасиадис.
Как положительные расценил итоги встречи и лидер турецкой общины Акынджи, передает телеканал Sigma.
"Я хотел бы, чтобы хорошие новости пришли на Кипр. Позитивный шаг был сделан сегодня. Мы снова поставили сошедший поезд на правильные рельсы. Однако... его нужно правильно вести, чтобы добраться до станции решения", - сказал Акынджи.
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Генсек ООН Антониу Гутерреш по итогам встречи сообщил, что намерен вместе с лидерами двух общин Кипра изучить возможность созыва неофициальной встречи "пять плюс ООН" на соответствующем этапе. В заявлении генсека говорится, что встреча прошла с целью "подвести итоги усилий по достижению всеобъемлющего урегулирования кипрской проблемы", обсуждения "были целенаправленными и откровенными", и оба лидера подтвердили свою приверженность и решимость достичь урегулирования на основе двухзональной, двухобщинной федерации с политическим равенством, изложенной в соответствующих резолюциях Совета Безопасности, включая Резолюцию 716 Совета Безопасности ООН ( 1991).
По словам генсека, лидер обеих общин подтвердили свою приверженность Совместной декларации от 11 февраля 2014 года, предыдущим сближениям позиций и рамкам из шести пунктов, которые он представил 30 июня 2017 года, с целью достижения стратегического соглашения, прокладывающего путь для комплексного урегулирования.
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Антониу ГутеррешНикос АнастасиадисКипрВ мире
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