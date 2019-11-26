Зампостпреда России назвал оптимальную численность состава СБ ООН

ООН, 26 ноя – РИА Новости. Численность состава Совета Безопасности ООН в результате реформы не должна превысить значение "чуть больше 20", заявил, выступая с трибуны Генассамблеи, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Он напомнил позицию РФ, которая заключается в том, что необходимо сделать Совбез более представительным и сбалансированным, прежде всего, за счет повышения представленности в нем развивающихся государств Африки, Азии и Латинской Америки. "Выступаем за исправление исторической несправедливости в отношении Африки, количество мест которой в Совете не соответствует ни современной роли континента в международных делах, ни общему числу африканских государств", - сказал Полянский.
"При этом усилия по расширению Совета не должны сказываться на его способности эффективно и оперативно реагировать на возникающие вызовы. В этом контексте мы выступаем за сохранение компактного характера состава Совета Безопасности. Его оптимальный численный состав не должен превышать "чуть более 20" членов", - подчеркнул он.
В то же время дипломат заявил, что для Москвы неприемлемы любые идеи, "ведущие к ущемлению прерогатив нынешних постоянных членов СБ, включая институт вето".
"Следует помнить: данный институт является важным фактором, стимулирующим членов Совета к поиску сбалансированных решений. Применение вето или угроза его применения не раз избавляли ООН от ассоциирования с сомнительными авантюрами", - заключил он.
Совет безопасности ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных.
Постоянные члены: Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. Экваториальная Гвинея, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Перу и Польша были избраны на 2018-2019 годы, а Германия, Бельгия, Доминиканская Республика, Индонезия и ЮАР - на 2019-2020 годы.