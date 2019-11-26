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РИА Новости

Чешского туриста возмутили в Москве "напоминания о советских успехах"

01:53 26.11.2019 (обновлено: 11:22 26.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГерб СССР в парке искусств "Музеон" в Москве
Герб СССР в парке искусств Музеон в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Герб СССР в парке искусств "Музеон" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Чешский писатель и иллюстратор Войтех Юрик рассказал в своем блоге на портале Aktualne.cz о впечатлениях от поездки в Москву, возмутившись "социалистическим" видом российской столицы и обилием в ней "напоминаний о советских успехах".
"Я не выносил школьных уроков русского языка с этими россказнями о советских реалиях. Но я не ожидал, что увижу именно такую Москву, о какой мне рассказывали на уроках: социалистическую, полную Лениных, красных звезд, серпов, молотов, солдат и напоминаний о советских успехах на каждом шагу", — пишет автор.
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При этом он называет "отвратительным" Мавзолей Ленина и "уродливым" памятник Петру Великому. А "все эти мозаики с Лениным и красными знаменами" в метро, по его словам, иногда перемежаются "кем-нибудь более нормальным" — Пушкиным, Чайковским или Достоевским.
Украшение ряда станций писатель считает "помпезной роскошью", упоминая при этом о "вездесущих попрошайках" и "обшарпанных панельных многоэтажках, которые как будто перекочевали из каких-нибудь индийских бедных районов".
Автор возмутился и тем, что не смог попасть на Красную площадь, которая оказалась в тот момент закрыта. Он также выразил мнение, что в Москве "искусственно" создали множество рабочих мест — в частности, посадив дежурных у эскалаторов в метро.
В то же время Юрику понравились столичные парки, в том числе парк "Музеон" у Новой Третьяковки. Однако он не преминул заметить, что туда свезли якобы "самые отвратительные социалистические памятники со всей Москвы".
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Популярные комментарии
Ты сначала определись - Войтех ты или Юрик, а определившись, может быть сообразишь, что твоё мнение нам совершенно до лампочки.
26 ноября, 02:13
Сергей Петрович Фруцкий
302111002
Нехороший человек
26 ноября, 02:06
Я РОССИЯНИН
235180003
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