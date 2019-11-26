Чешского туриста возмутили в Москве "напоминания о советских успехах"

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Чешский писатель и иллюстратор Войтех Юрик рассказал в своем блоге на портале Aktualne.cz о впечатлениях от поездки в Москву , возмутившись "социалистическим" видом российской столицы и обилием в ней "напоминаний о советских успехах".

"Я не выносил школьных уроков русского языка с этими россказнями о советских реалиях. Но я не ожидал, что увижу именно такую Москву, о какой мне рассказывали на уроках: социалистическую, полную Лениных, красных звезд, серпов, молотов, солдат и напоминаний о советских успехах на каждом шагу", — пишет автор.

При этом он называет "отвратительным" Мавзолей Ленина и "уродливым" памятник Петру Великому. А "все эти мозаики с Лениным и красными знаменами" в метро, по его словам, иногда перемежаются "кем-нибудь более нормальным" — Пушкиным, Чайковским или Достоевским.

Украшение ряда станций писатель считает "помпезной роскошью", упоминая при этом о "вездесущих попрошайках" и "обшарпанных панельных многоэтажках, которые как будто перекочевали из каких-нибудь индийских бедных районов".

Автор возмутился и тем, что не смог попасть на Красную площадь, которая оказалась в тот момент закрыта. Он также выразил мнение, что в Москве "искусственно" создали множество рабочих мест — в частности, посадив дежурных у эскалаторов в метро.