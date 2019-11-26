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РИА Новости

Посольство России напомнило Чехии, кем были власовцы

01:39 26.11.2019 (обновлено: 10:52 26.11.2019)
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CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv / Генерал Андрей Власов
Генерал Андрей Власов
CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv /
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Посольство России в Чехии прокомментировало идею установить в Праге памятник лидеру русских коллаборационистов генералу Андрею Власову.
Инициатива принадлежит старосте столичного района Ржепорье Павлу Новотны. Кроме того, в сентябре руководство другого района — Прага-6 — приняло решение перенести в музей памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
В российском посольстве напомнили, что Русская освободительная армия Власова признана коллаборационистским вооруженным формированием, созданным нацистским руководством Третьего рейха.
"В случае установки памятника "власовцам" <...> это стало бы нарушением обязательств Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 года", — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Там также отметили, что в соответствии с уставом Нюрнбергского трибунала злодеяния Власова и его приспешников квалифицируются как участие в нацистских военных преступлениях и преступлениях против человечности (принципы Нюрнбергского трибунала подтверждены в том числе и Чехословакией в резолюции 95(1) Генассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года).
В советские годы имя Андрея Власова было синонимом понятия "предатель". Попав летом 1942 года в окружение, генерал-лейтенант Красной армии сдался в плен, а впоследствии стал руководителем Русской освободительной армии (РОА), воевавшей в составе вооруженных сил нацистской Германии. В 1946 году его повесили по приговору военной коллегии Верховного суда СССР.
Андрей Власов
19 ноября, 08:00
Назло русским и коммунистам. В Праге может появиться памятник власовцам
66313873125
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ЧехияРоссияПрагаВ мире
Популярные комментарии
Посольство России напомнило Чехии, кем были власовцы и накричало на чехов размахивая власовским флагом
26 ноября, 01:49
Ваше Благородие
2814124138
пора вводить налог на русофобию и рейтинговое агентство открыть. вякнул - получи +100 долларов за кубометр. вякнул еще раз - эмбарго. тявкнул - запрет не воздушное сообщение. эти шелудивые псы нам не нужны, от слова совсем. ни единого гвоздя не нужно от них. от лимитрофов соцлагерьских и прочих шпротов. торговать нужно с нормальными людьми - Германией, Францией, Италией, Турцией. а не с этим шакальем с комплексами неполноценности
26 ноября, 02:57
Yerik Beissen
14100117
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