Посольство России напомнило Чехии, кем были власовцы

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Посольство России в Чехии прокомментировало идею установить в Праге памятник лидеру русских коллаборационистов генералу Андрею Власову.
Инициатива принадлежит старосте столичного района Ржепорье Павлу Новотны. Кроме того, в сентябре руководство другого района — Прага-6 — приняло решение перенести в музей памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
В российском посольстве напомнили, что Русская освободительная армия Власова признана коллаборационистским вооруженным формированием, созданным нацистским руководством Третьего рейха.
"В случае установки памятника "власовцам" <...> это стало бы нарушением обязательств Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 года", — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Там также отметили, что в соответствии с уставом Нюрнбергского трибунала злодеяния Власова и его приспешников квалифицируются как участие в нацистских военных преступлениях и преступлениях против человечности (принципы Нюрнбергского трибунала подтверждены в том числе и Чехословакией в резолюции 95(1) Генассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года).
В советские годы имя Андрея Власова было синонимом понятия "предатель". Попав летом 1942 года в окружение, генерал-лейтенант Красной армии сдался в плен, а впоследствии стал руководителем Русской освободительной армии (РОА), воевавшей в составе вооруженных сил нацистской Германии. В 1946 году его повесили по приговору военной коллегии Верховного суда СССР.