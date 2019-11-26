Посольство России напомнило Чехии, кем были власовцы

"В случае установки памятника "власовцам" <...> это стало бы нарушением обязательств Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 года", — говорится в сообщении дипмиссии в

Там также отметили, что в соответствии с уставом Нюрнбергского трибунала злодеяния Власова и его приспешников квалифицируются как участие в нацистских военных преступлениях и преступлениях против человечности (принципы Нюрнбергского трибунала подтверждены в том числе и Чехословакией в резолюции 95(1) Генассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года).