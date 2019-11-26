В США обвинили Турцию в пересечении "красной линии" из-за С-400

ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Американский сенатор, демократ Крис ван Холлен заявил, что Американский сенатор, демократ Крис ван Холлен заявил, что Турция пересекла очередную "красную линию", начав тестировать радары приобретенных у России комплексов ПВО С-400 . Об этом он написал у себя в твиттере

По мнению сенатора, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проявляет неуважение к американскому лидеру Дональду Трампу, США и НАТО. А законодательство США обязывает Трампа ввести санкции, подчеркнул Холлен.

Two weeks after his WH visit, Erdogan is thumbing his nose at Trump, the U.S. + NATO, and crossing another red line on S-400s.



Existing law requires Trump to impose sanctions. Pompeo must also confront Turkey about its latest ‘safe zone’ violations and attacks against the Kurds. https://t.co/vNCbdf8sm6 — Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) 25 ноября 2019 г.

Накануне газета Milliyet сообщила, что турецкие военные начинают тестирование радаров С-400, для чего в воздух поднимутся истребители F-16 и другие самолеты.

Поставки новейших российских систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Полностью ввести их в действие планируется в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и купить вместо С-400 американские комплексы Patriot, причем грозил задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.