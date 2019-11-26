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РИА Новости

В США обвинили Турцию в пересечении "красной линии" из-за С-400

01:27 26.11.2019 (обновлено: 11:17 26.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Комплекс ПВО С-400 "Триумф". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Американский сенатор, демократ Крис ван Холлен заявил, что Турция пересекла очередную "красную линию", начав тестировать радары приобретенных у России комплексов ПВО С-400. Об этом он написал у себя в твиттере.
По мнению сенатора, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проявляет неуважение к американскому лидеру Дональду Трампу, США и НАТО. А законодательство США обязывает Трампа ввести санкции, подчеркнул Холлен.
Накануне газета Milliyet сообщила, что турецкие военные начинают тестирование радаров С-400, для чего в воздух поднимутся истребители F-16 и другие самолеты.
Поставки новейших российских систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Полностью ввести их в действие планируется в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и купить вместо С-400 американские комплексы Patriot, причем грозил задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
В середине ноября Эрдоган побывал в Вашингтоне, и по итогам его переговоров с Трампом в Белом доме заявили, что стороны достигли прогресса в вопросе об С-400. Эрдоган же со своей стороны в очередной раз подчеркнул, что Турция считает требование отказаться от российских комплексов нарушением своих суверенных прав.
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
Вчера, 11:47
Турция начинает тестирование радаров С-400, сообщили СМИ
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С-400 «Триумф»ТурцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Амеры ведут себя как недобросовестные торгаши из наших 90-х и пытаются задавить и плющить других продавцов и запугать покупателей чтобы втюхать свой товар..
26 ноября, 01:49
Сергей Норд
6820000
Вот как надо янки ставить на место. Кто следующий?
26 ноября, 01:41
Я РОССИЯНИН
5230002
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