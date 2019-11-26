Польская студентка записала видео с оскорблениями в адрес украинки

Дома хорошо, а в гостях лучше — украинцы "голосуют ногами" за новую жизнь

Точное число граждан Украины, которые предпочитают трудиться да и жить за пределами родины, еще не подсчитано. Однако, судя по ежегодно растущим денежным переводам заробитчан их семьям, таких украинцев — миллионы.