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РИА Новости

Польская студентка записала видео с оскорблениями в адрес украинки

01:25 26.11.2019
20649
© AP Photo / Czarek SokolowskiЛюди держат связанные флаги Польши и Украины
Люди держат связанные флаги Польши и Украины
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Люди держат связанные флаги Польши и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Студентку Варминско-Мазурского университета в польском городе Ольштын отстранили от учебы после того, как она записала видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, ехавшей с ней в одном поезде, сообщает издание Wprost.
Студентка в своем видео обвинила украинку в том, что та якобы заняла ее место в поезде. За это девушка назвала попутчицу "уборщицей", "животным" и призвала украинских мигрантов "соблюдать иерархию".
В университете поведение учащейся назвали недопустимым и возмутительным. В учебном заведении "нет и не будет места для проявлений расизма, ксенофобии или уничижительной позиции по отношению к меньшинствам", заверило руководство вуза.
Позднее студентка извинилась за свои слова, заверив, что не поддерживает национализм или дискриминацию, а произошедшее назвала "шуткой".
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Дома хорошо, а в гостях лучше — украинцы "голосуют ногами" за новую жизньТочное число граждан Украины, которые предпочитают трудиться да и жить за пределами родины, еще не подсчитано. Однако, судя по ежегодно растущим денежным переводам заробитчан их семьям, таких украинцев — миллионы.
Ранее в польском городе Гдыня один из ресторанов оказался в центре ксенофобского скандала после того, как там разместили объявление о найме работников с отказом принимать украинцев.
По сведениям Министерства социальной политики Украины, каждый год на сезонные работы за границу отправляется до девяти миллионов человек. Это только по официальным каналам, без учета нелегальных мигрантов. Согласно данным Евростата, большая часть украинцев выбирает польский рынок труда.
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ЕвростатМинистерство социальной политики УкраиныПольшаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Всё верно об иерархии, первыми были не протоукры, а протопшеки.
26 ноября, 02:39
ЛКЛысый Кучерявый
28311000
У меня отношение ко всему украинскому ещё хуже =Р
26 ноября, 02:04
Славик Л
1210000
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