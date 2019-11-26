В Британии задержали подозреваемого по делу о гибели 39 вьетнамцев

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Британская полиция в понедельник задержала еще одного мужчину, подозреваемого в непреднамеренном убийстве, в рамках расследования дела о гибели 39 вьетнамцев, сообщает полиция графства Эссекс.

Полиция Эссекса сообщила, что в понедельник был задержан 36-летний мужчина из города Пурфлит.

"Мужчина из Пурфлита был задержан сегодня утром, 25 ноября, в доме в Далстоне, Восточный Лондон, по подозрению в непреднамеренном убийстве, сговоре с целью незаконной перевозки людей и заговоре с целью осуществления незаконной иммиграции, в рамках нашего расследования дела о гибели 39 вьетнамцев", - говорится в заявлении полиции, опубликованном в Twitter.

Также правоохранители отметили, что подозреваемый в настоящий момент находится под стражей для проведения допроса.