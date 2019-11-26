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РИА Новости

В Британии задержали подозреваемого по делу о гибели 39 вьетнамцев

01:24 26.11.2019
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкБританская полиция
Британская полиция
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Британская полиция. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Британская полиция в понедельник задержала еще одного мужчину, подозреваемого в непреднамеренном убийстве, в рамках расследования дела о гибели 39 вьетнамцев, сообщает полиция графства Эссекс.
Полиция Эссекса сообщила, что в понедельник был задержан 36-летний мужчина из города Пурфлит.
"Мужчина из Пурфлита был задержан сегодня утром, 25 ноября, в доме в Далстоне, Восточный Лондон, по подозрению в непреднамеренном убийстве, сговоре с целью незаконной перевозки людей и заговоре с целью осуществления незаконной иммиграции, в рамках нашего расследования дела о гибели 39 вьетнамцев", - говорится в заявлении полиции, опубликованном в Twitter.
Также правоохранители отметили, что подозреваемый в настоящий момент находится под стражей для проведения допроса.
Полиция графства Эссекс 23 октября обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию из Бельгии. Погибших первоначально назвали гражданами Китая, однако потом выяснилось, что они были вьетнамцами. Полиция произвела задержание нескольких человек, в том числе водителя грузовика – 25-летнего Мориса (Мо) Робинсона из Северной Ирландии.
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