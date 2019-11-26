Болгария планирует увеличить расходы на оборону до 2% ВВП к 2024 году

"Признавая необходимость укрепления нашей коллективной безопасности, Болгария намерена продолжать осуществлять инвестиции в модернизацию своих вооруженных сил, повышение оперативной совместимости для заявленных целей НАТО по наращиванию (оборонного) потенциала. В соответствии с обещанием по расходам на оборону, сделанным союзниками на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году, Болгария намерена продолжать осуществлять свой план по достижению целевых показателей расходов на оборону к 2024 году", - говорится в заявлении.