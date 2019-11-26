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РИА Новости

Болгария планирует увеличить расходы на оборону до 2% ВВП к 2024 году

01:17 26.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии Болгарии
Военнослужащие армии Болгарии
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащие армии Болгарии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Болгария планирует увеличить расходы на оборону до 2% ВВП к 2024 году в рамках обязательств, утвержденных на саммите НАТО в 2014 году. Такая позиция содержится в совместном заявлении США и Болгарии о стратегическом партнерстве, принятом в понедельник по итогам переговоров президента Дональда Трампа и болгарского премьер-министра Бойко Борисова в Белом доме.
"Признавая необходимость укрепления нашей коллективной безопасности, Болгария намерена продолжать осуществлять инвестиции в модернизацию своих вооруженных сил, повышение оперативной совместимости для заявленных целей НАТО по наращиванию (оборонного) потенциала. В соответствии с обещанием по расходам на оборону, сделанным союзниками на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году, Болгария намерена продолжать осуществлять свой план по достижению целевых показателей расходов на оборону к 2024 году", - говорится в заявлении.
Ранее в 2019 году Трамп призывал партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону до 4% ВВП.
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