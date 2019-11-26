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РИА Новости

В Мексике освободили похищенных туриста из Франции и местного актера

01:15 26.11.2019 (обновлено: 03:15 26.11.2019)
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© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
МЕХИКО, 26 ноя - РИА Новости. Мексиканский актёр Алехандро Санди и французский предприниматель Фредерик Мишель, похищенные ранее с целью выкупа, освобождены из плена и находятся дома, сообщило издание Universal со ссылкой на источники в полиции.
"Двое потерпевших уже находятся дома и в добром здравии, продолжаются следственные действия в отношении локальной преступной группировки", - говорится в сообщении издания.
Министерство иностранных дел Франции выразило благодарность властям Мексики в связи с оказанной помощью для освобождения французского предпринимателя.
"Мы рады сегодняшнему освобождению нашего соотечественника, который вчера (в воскресенье - ред.) был похищен в Мексике, а также гражданина Мексики, с которым он находился. Мы горячо благодарим власти Мексики, которые оказали существенную помощь", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
В воскресенье стало известно, что неизвестные ограбили группу актёров неподалёку от вулкана Невада-де-Толука и похитили одного из них, а также увезли с собой туриста из Франции, после чего потребовали выкуп.
Расследование дела совместно ведут правоохранительные органы Мексики и Франции, где соответствующее дело было открыто парижским судом высшей инстанции.
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