В Мексике освободили похищенных туриста из Франции и местного актера

"Двое потерпевших уже находятся дома и в добром здравии, продолжаются следственные действия в отношении локальной преступной группировки", - говорится в сообщении издания.

"Мы рады сегодняшнему освобождению нашего соотечественника, который вчера (в воскресенье - ред.) был похищен в Мексике, а также гражданина Мексики, с которым он находился. Мы горячо благодарим власти Мексики, которые оказали существенную помощь", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В воскресенье стало известно, что неизвестные ограбили группу актёров неподалёку от вулкана Невада-де-Толука и похитили одного из них, а также увезли с собой туриста из Франции, после чего потребовали выкуп.