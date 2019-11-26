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РИА Новости

Минобороны вывело на орбиту военный спутник-инспектор

00:35 26.11.2019 (обновлено: 11:11 26.11.2019)
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© Фото : Минобороны России Пуск ракеты с космодрома Плесецк
Пуск ракеты с космодрома Плесецк
© Фото : Минобороны России
Пуск ракеты с космодрома Плесецк. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Спутник, запущенный с космодрома Плесецк в интересах Минобороны, вывели на орбиту в расчетное время, сообщило военное ведомство.
Ракета-носитель "Союз-2.1в" стартовала в 20:52 мск. Запуск, который выполнил боевой расчет ВКС, прошел в штатном режиме.
Спутник создан на базе унифицированной многофункциональной космической платформы. Его оптическая аппаратура позволяет производить съемку поверхности Земли.
С космическим аппаратом поддерживается устойчивая связь. Бортовые системы работают штатно, отметили в Минобороны.
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Что такое спутник-инспектор

Спутниками-инспекторами называются космические аппараты, которые могут перемещаться по орбите и проводить с минимально возможного расстояния внешний осмотр и бесконтактную техническую диагностику других спутников. Кроме того, спутники-инспекторы могут получать информацию не только со своих, но и с чужих аппаратов, но официально эта информация практически не публикуется.
Минобороны не раз сообщало об испытаниях в космосе спутников-инспекторов, а недавно рассказало о спутнике-защитнике, способном охранять от внешнего воздействия другие космические аппараты.
Ранее сообщалось, что российские средства слежения наблюдают интенсивные перемещения американских военных спутников-инспекторов GSSAP, инспектирующих другие аппараты.
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Не первый в серии

Новый военный спутник пополнит военную группировку России. Так, в июне 2017 года в космос запустили спутник-платформу "Космос-2519", а в августе от него, как от "матрешки", отделился малый космический аппарат "Космос-2521", предназначенный для инспекции одного из отечественных спутников (какого именно, не уточнялось).
Через два месяца "матрешка" продолжила раскрываться: от "Космоса-2521" отделился спутник-инспектор "Космос-2523", также способный диагностировать состояние других аппаратов.
В августе Минобороны сообщило о запуске спутников "Космос-2535" и "Космос-2536", призванных исследовать, среди прочего, воздействие на российскую группировку искусственных и естественных факторов космического пространства, а также отрабатывать технологию их защиты.
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БезопасностьПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаРоссия
Популярные комментарии
бойтесь русских матрешек :)) возомнили себя невесть кем, матрасники. без GPS вы будете слепо-глухо-тупы, и ваших морпехов можно будет душить голыми руками, пока они будут тщетно орать в свои гаджеты:"Гугл, помоги"
26 ноября, 01:17
Yerik Beissen
18190007
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