Минобороны вывело на орбиту военный спутник-инспектор

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Спутник, запущенный с космодрома Спутник, запущенный с космодрома Плесецк в интересах Минобороны , вывели на орбиту в расчетное время, сообщило военное ведомство.

Ракета-носитель "Союз-2.1в" стартовала в 20:52 мск. Запуск, который выполнил боевой расчет ВКС, прошел в штатном режиме.

Спутник создан на базе унифицированной многофункциональной космической платформы. Его оптическая аппаратура позволяет производить съемку поверхности Земли.

С космическим аппаратом поддерживается устойчивая связь. Бортовые системы работают штатно, отметили в Минобороны.

Что такое спутник-инспектор

Спутниками-инспекторами называются космические аппараты, которые могут перемещаться по орбите и проводить с минимально возможного расстояния внешний осмотр и бесконтактную техническую диагностику других спутников. Кроме того, спутники-инспекторы могут получать информацию не только со своих, но и с чужих аппаратов, но официально эта информация практически не публикуется.

Минобороны не раз сообщало об испытаниях в космосе спутников-инспекторов, а недавно рассказало о спутнике-защитнике, способном охранять от внешнего воздействия другие космические аппараты.

Ранее сообщалось, что российские средства слежения наблюдают интенсивные перемещения американских военных спутников-инспекторов GSSAP, инспектирующих другие аппараты.

Не первый в серии

Новый военный спутник пополнит военную группировку России. Так, в июне 2017 года в космос запустили спутник-платформу "Космос-2519", а в августе от него, как от "матрешки", отделился малый космический аппарат "Космос-2521", предназначенный для инспекции одного из отечественных спутников (какого именно, не уточнялось).

Через два месяца "матрешка" продолжила раскрываться: от "Космоса-2521" отделился спутник-инспектор "Космос-2523", также способный диагностировать состояние других аппаратов.