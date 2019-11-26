Конституционный суд Перу освободил до суда экс-кандидата в президенты

МЕХИКО, 26 ноя - РИА Новости. Четырьмя голосами против трёх Конституционный суд Четырьмя голосами против трёх Конституционный суд Перу освободил из-под предварительного заключения экс-кандидата в президенты страны, дочь бывшего президенту Перу Кейко Фухимори , подозреваемую в отмывании денег.

Кейко Фухимори, лидер одной из крупнейших политических партий страны "Народная сила" и экс-кандидат в президенты республики, была помещена в камеру предварительного заключения в октябре 2018 года. Через год верховный суд сократил срок предварительного содержания Фухимори до 18 месяцев, посчитав этот срок (истекал в апреле 2020 года) достаточным для проведения расследования.

"Что касается принятого решения, я должен уточнить, что Конституционный суд не вынес решения по существу дела гражданки Кейко Софии Фухимори Игучи, не оправдал её и не осудил. Эти функции исполняет исключительно судебная власть", - заявил Блюм в ходе пресс-конференции, которую транслировал RPP Noticias.

Политик проходит подозреваемой по делу об отмывании денег, которое связано с незаконными схемами бразильской строительной компании Odebrecht ("Одебрехт"). Следователи предполагают, что во время предвыборной кампании 2011 года политик и ее партия использовали средства, незаконно полученные от бразильской фирмы.