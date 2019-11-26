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РИА Новости

Конституционный суд Перу освободил до суда экс-кандидата в президенты

00:26 26.11.2019
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© РИА Новости / Юрий НиколаевКандидат в президенты Перу Кейко Фухимори
Кандидат в президенты Перу Кейко Фухимори
© РИА Новости / Юрий Николаев
Кандидат в президенты Перу Кейко Фухимори. Архивное фото
МЕХИКО, 26 ноя - РИА Новости. Четырьмя голосами против трёх Конституционный суд Перу освободил из-под предварительного заключения экс-кандидата в президенты страны, дочь бывшего президенту Перу Кейко Фухимори, подозреваемую в отмывании денег.
Кейко Фухимори, лидер одной из крупнейших политических партий страны "Народная сила" и экс-кандидат в президенты республики, была помещена в камеру предварительного заключения в октябре 2018 года. Через год верховный суд сократил срок предварительного содержания Фухимори до 18 месяцев, посчитав этот срок (истекал в апреле 2020 года) достаточным для проведения расследования.
"Что касается принятого решения, я должен уточнить, что Конституционный суд не вынес решения по существу дела гражданки Кейко Софии Фухимори Игучи, не оправдал её и не осудил. Эти функции исполняет исключительно судебная власть", - заявил Блюм в ходе пресс-конференции, которую транслировал RPP Noticias.
Политик проходит подозреваемой по делу об отмывании денег, которое связано с незаконными схемами бразильской строительной компании Odebrecht ("Одебрехт"). Следователи предполагают, что во время предвыборной кампании 2011 года политик и ее партия использовали средства, незаконно полученные от бразильской фирмы.
Кейко Фухимори приходится дочерью экс-президенту Перу Альберто Фухимори, который возглавлял страну с 1990 по 2000 годы. В 2016 году она также баллотировалась на пост главы государства, однако во втором туре уступила экономисту Педро Пабло Кучински. При этом по итогам парламентских выборов "Народная сила" сформировала самую большую фракцию в национальном парламенте.
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