Генсек ООН изучит возможность проведения встречи "5 + ООН" по Кипру

ООН/АФИНЫ, 26 ноя - РИА Новости. Генсек ООН Генсек ООН Антониу Гутерреш изучит с представителями кипрских общин возможность проведения неформальной встречи в формате "5 + ООН" с участием гарантов независимости Кипра , говорится в заявлении генерального секретаря.

В понедельник в Берлине он принял участие в неформальной встрече с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом и лидером турок-киприотов Мустафой Акынджи.

По словам генсека, оба лидера сошлись во мнении, что "достижение всеобъемлющего и прочного урегулирования кипрской проблемы в обозримом горизонте имеет первостепенное значение для благополучия обеих общин и что статус-кво неустойчив".

"Я обязался изучить вместе с лидером турок-киприотов и лидером греков-киприотов, а также с властями стран-гарантов (Греции, Турции и Великобритании - ред.) возможность созыва неофициальной встречи "пять плюс ООН" на соответствующем этапе", - сказано в документе, который распространила пресс-служба ООН.

Обсуждения в ходе встречи "были целенаправленными и откровенными", сообщают кипрские телеканалы RIK и Sigma со ссылкой на заявление. "Оба лидера приветствовали мое участие и подтвердили мне свою приверженность и решимость достичь урегулирования на основе двухзональной, двухобщинной федерации с политическим равенством, изложенной в соответствующих резолюциях Совета Безопасности, включая OP4 Резолюции 716 Совета Безопасности ООН (1991)", - говорится в заявлении.

По словам генсека, лидер обеих общин подтвердили свою приверженность Совместной декларации от 11 февраля 2014 года, предыдущим сближениям позиций и рамкам из шести пунктов, которые он представил 30 июня 2017 года, с целью достижения стратегического соглашения, прокладывающего путь для комплексного урегулирования. "Ввиду этих обсуждений я согласился расширить свои усилия по достижению руководящих принципов, что послужит согласованной отправной точкой для поэтапных, значимых и ориентированных на результаты переговоров при первой возможности", - говорится в заявлении.

Кипр де-факто остается разделенным с 1974 года, когда турецкие вооруженные силы вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. Предлогом для вторжения стала попытка государственного переворота на Кипре 15 июля 1974 года при участии греческих военных. Несмотря на ряд резолюций СБ ООН, часть острова остается оккупированной, а процесс урегулирования несколько раз срывался.

В декабре 2016 года лидеры греков-киприотов Анастасиадис и турок-киприотов Акынджи договорились о проведении под эгидой ООН международной конференции в Швейцарии. В январе 2017 года прошла первая конференция в Монт-Пелеране, а в конце июня - начале июля вторая конференция в Кран-Монтане, но она провалилась. Греческая сторона обвиняет в срыве переговоров Турцию и ее отказ вывести оккупационные войска и отказаться от системы гарантий, дающей странам-гарантам право вмешиваться в дела Кипра.