"За нитку бус". Повторят ли украинцы судьбу индейцев

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Антон Лисицын. Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко предрекла исчезновение Украины как государства в 2023 году. Это случится, по ее мнению, если парламент примет закон о продаже земель. Но в самой большой фракции в Раде и команде президента страны Владимира Зеленского ее пессимизм не разделяют. Там ожидают, что распродажа сельскохозяйственных угодий даст импульс украинской экономике. Какой сценарий более вероятен — разбиралось РИА Новости.

"Они это сделают"

Савченко заявила: если этот закон действительно пройдет, то в 2023 году такого государства, как Украина, не будет на карте мира. "И увидите, они это сделают", — добавила она.

Законопроект, которого опасается экс-депутат, принят Радой в первом чтении. Речь идет о снятии моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. До 2024 года приобретать их могут граждане Украины, территориальные общины, украинские компании и государство. Иностранцы формально такой возможности лишены на пять лет, но фактически запрет несложно обойти. Граждане других стран имеют право покупать землю, если получили ее в наследство. Или если их компания ее арендует.

Земельный вопрос влияет на отношения Киева с Международным валютным фондом. Украина рассчитывала на пять-шесть миллиардов долларов кредита, сообщали СМИ. Но недавно миссия МВФ покинула украинскую столицу, не достигнув конкретных результатов в переговорах.

Как информировали источники, представителей фонда не устроила половинчатость земельной реформы — то, что иностранцы не были полностью допущены на рынок сельхозугодий. "МВФ понимает, что это еще хуже, чем мораторий, так как есть риск, что за бесценок земли могут быть скуплены всем известными лицами. Это не совсем рынок", — цитировали издания очевидца переговоров.

Помимо этого, МВФ настаивал на том, чтобы ПриватБанк не возвращали бывшему владельцу Игорю Коломойскому. "Любой компромисс неприемлем, так как это подтвердит влияние Коломойского. А если оно высоко, то высок риск дефолта и отката реформ. Раз так — зачем давать деньги, ведь их, скорее всего, не вернут", — объяснял логику функционеров фонда источник.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Отделение ПриватБанка в Киеве, Украина. 19 декабря 2016 © AP Photo / Efrem Lukatsky Отделение ПриватБанка в Киеве, Украина. 19 декабря 2016

МВФ не просто хотел бы оставить ПриватБанк в государственной собственности, но еще и обязать Коломойского вернуть деньги, которые тот якобы выводил из страны. В начале ноября газета The Wall Street Journal писала, что фонд не даст кредит, пока Киев не заставит олигарха уплатить по счетам.

У самого Коломойского это предложение вызвало понятную реакцию. В интервью другому американскому изданию — The New York Times — бизнесмен высказал мнение, что в случае несговорчивости МВФ Киев может занять денег и у Москвы. "Мы возьмем 100 миллиардов долларов у русских. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня", — заявил он журналисту. Америка, по словам Коломойского, принуждает Украину к войне, но "даже не дает на нее (войну. — Прим. ред.) денег".

Бизнесмен вообще крайне скептически отнесся к прозападному курсу Киева. "Российские танки будут базироваться у Кракова и Варшавы. Ваша НАТО обделается и пойдет за подгузниками", — едва ли не угрожал он.

То, что условия МВФ не подходят Киеву, подтвердил и заместитель председателя Рады по вопросам финансов Александр Дубинский. Он прокомментировал результаты переговоров с фондом так: "А вы хотели, как обычно, купить Манхэттен за нитку стекляруса? Ехайте (отсюда. — нецензурн. — Прим. ред.)".

Дубинский иронизирует не зря. Киев и так выполнил практически все условия МВФ — принял бюджет с небольшим дефицитом, убрал социальные обязательства государства по тарифам, уменьшил число получателей субсидий.

© AFP 2019 / Sergei Supinsky Митинг против земельной реформы перед зданием парламента в Киеве, 13 ноября 2019 © AFP 2019 / Sergei Supinsky Митинг против земельной реформы перед зданием парламента в Киеве, 13 ноября 2019

На пороге кризиса

Тем временем в СМИ появился "инсайд" из фракции "Слуги народа". Некий доброхот из "зеленых" объяснял, что президент страны находится в сложном положении. "Сейчас и Зеленский стоит на растяжке. В которой у него на одной стороне земля, а на другой ПриватБанк. <…> Мы находимся на пороге широкомасштабного политического кризиса, который может стартовать до конца этого года", — утверждал источник.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник перечисляет преимущества, которые Зеленский и его команда получат от земельной реформы. "Это разморозит внешнее кредитование. МВФ, а следом и другие кредиторы смогут сквозь пальцы посмотреть на другие проблемы Украины, рассчитывая на наш рынок. Открытия рынка земли хотят не только вне Украины, хочет и часть политического истеблишмента. Они надеются, что это как-то оживит экономику, вернет из офшоров какие-то деньги. Рынок земли позволит на два-три года залатать бюджетные дыры. Огромные площади в собственности у территориальных общин. Продажа даже по сниженным ценам этой земли даст десять миллиардов долларов при нынешнем бюджете в 40 миллиардов. "Зе-команде" будет легче получить и контроль над региональными группами влияния, поманив их рынком земли. С точки зрения удержания власти рынок земли выгоден Зеленскому", — отмечает эксперт.

Вместе с тем Бортник признает определенную правоту Савченко. "Не думаю, что рынок земли будет угрожать независимости, но в какой-то перспективе снизит уровень суверенности, хотя он и так невысок. А появление серьезных экономических игроков извне ослабит суверенитет и способность органов власти принимать собственные решения", — продолжает он.

"Если использовать метафору, то команда Зеленского стоит перед дорожным камнем, на котором написано: направо пойдешь — там рынок земли и протесты, налево пойдешь — будешь с олигархами и получишь госпереворот, прямо пойдешь — все случится само собой, ситуация все равно скатится к одному из двух перечисленных вариантов. Поэтому Зеленский выбрал наиболее очевидный и выигрышный в ближайшей перспективе вариант", — объясняет Бортник.

Украинский политтехнолог Андрей Золотарев считает, что вероятность принятия закона о земле очень высока. "Учитывая то, что значительная часть бюджета уходит на обслуживание долгов, отказаться от закона очень сложно. Разве что убедить, что он дестабилизирует внутриполитическую ситуацию, но большая часть факторов говорит за то, что закон будет принят", — говорит эксперт.

© REUTERS / Gleb Garanich Митинг против земельной реформы перед зданием парламента в Киеве © REUTERS / Gleb Garanich Митинг против земельной реформы перед зданием парламента в Киеве

Он напоминает, что недавно тот же Дубинской, как человек, близкий к Коломойскому, называл облигации внутреннего займа Украины финансовой пирамидой: "Она должна рухнуть, а государству надо отвечать по своим обязательствам имуществом, в том числе и землей. Так что вероятность того, что землю выставят на торги, крайне высока". Эксперт не исключает возможной масштабной дестабилизации внутриполитической ситуации (вплоть до силового противостояния) в том случае, если Зеленский не "продавит" закон о земле.

Депутат Рады восьмого созыва Игорь Мосийчук солидарен с алармистами: "Ситуация угрожающая, у украинцев большая задолженность как перед иностранными юридическими лицами, так и перед иностранными инвесторами и олигархами. <…> Рассчитываться в случае банкротства придется землей или стратегическими государственными предприятиями. К тому же никто не знает, сколько и какой земли на Украине, реестры и кадастры пребывают в состоянии хаоса".