Инородное в теле. К чему приводят попытки усовершенствовать внешность

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. На днях инстаграм-блогеру Кириллу Терешину, известному как Руки Базуки, сделали первую операцию по удалению вазелина из бицепсов. Молодой человек многократно закачивал его, чтобы руки визуально казались больше. Со временем это вызвало воспаление. Почему подобные инъекции опасны — в материале РИА Новости.

Опасная смазка мышц

Вазелин в бицепсах Терешина произвел сенсацию. Поклонники блогера, который, кстати, сам себя называет фриком, ожидали услышать про синтол. Это вещество, используемое бодибилдерами для накачки мышц, изобрели в середине 1990-х в Германии как дешевый заменитель парафина и вазелина, от которых пластические хирурги давно отказались из-за множества осложнений.

Синтол, представляющий собой смесь косметических масел с добавлением лидокаина и спирта, среди бодибилдеров очень популярен, однако в научной литературе описано немало случаев, когда его применение привело к тяжелым последствиям для здоровья. Речь идет о постоянной деформации мышц, местных воспалениях, жировой эмболии, закупорке кровеносных сосудов и даже инфаркте.

в 2012 году к медикам Университетской клиники Марбурга (Германия) обратился 29-летний бодибилдер с жалобами на боль и деформацию в плечевых мышцах. Так,к медикам Университетской клиники Марбурга (Германия) обратился 29-летний бодибилдер с жалобами на боль и деформацию в плечевых мышцах.

Четыре года назад он сделал 16 инъекций синтола в бицепсы у какого-то знакомого без лицензии врача. Со временем руки начали болеть, пришлось прекратить тренировки. МРТ показала многочисленные повреждения в тканях, вызванные маслом, нарастание фиброзной ткани, воспаление. По сути, мышцы превратились в один большой шрам. Все это удаляли хирургически.

доставила 44-летнего мужчину. Ему было трудно дышать, бросало то в жар, то в холод. Выяснилось, что всего четыре часа назад он сделал инъекцию синтола в оба бицепса. Рентген выявил воспаление легких. После лечения антибиотиками пациента выписали домой. Осложнение такого рода стало новостью для ученых. Еще пример. В госпиталь Святого креста в Майами (США) скорая44-летнего мужчину. Ему было трудно дышать, бросало то в жар, то в холод. Выяснилось, что всего четыре часа назад он сделал инъекцию синтола в оба бицепса. Рентген выявил воспаление легких. После лечения антибиотиками пациента выписали домой. Осложнение такого рода стало новостью для ученых.

Так ли безвредна гиалуронка

насчитали 3782 осложнения, связанных с кожными филлерами — наполнителями. Почти половина приходится на гиалуроновую кислоту, за 40% несет ответственность полилактид, 15% процентов дают гидроксилапатиты кальция и менее одного процента — акриловая смола. Инъекции под кожу для улучшения внешнего вида широко распространены в мире. Но неприятных последствий все больше. За десять лет ученые из США3782 осложнения, связанных с кожными филлерами — наполнителями. Почти половина приходится на гиалуроновую кислоту, за 40% несет ответственность полилактид, 15% процентов дают гидроксилапатиты кальция и менее одного процента — акриловая смола.

Типичные осложнения — узлы и опухоли, инфекции, аллергия, ишемические болезни. Иногда — аутоиммунные заболевания, нарушение зрения, инсульт.

Гиалуроновая кислота вырабатывается в организме животных, из нее состоит межклеточный матрикс многих тканей. Она считается безвредной, биосовместимой с организмом человека и активно применяется в медицине и косметологии. Через полгода после инъекции это вещество деградирует без следа, в отличие от синтетических филлеров, таких как гидроксилапатиты кальция или силикон.

© Depositphotos / bemoll Инъекции гиалуроновой кислоты под кожу для разглаживания морщин © Depositphotos / bemoll Инъекции гиалуроновой кислоты под кожу для разглаживания морщин

Немало неприятностей связано с использованием гиалуроновой кислоты для увеличения мужского полового органа. Эта процедура популярна в Юго-Восточной Азии, а с недавнего времени — в некоторых странах Восточной Европы как альтернатива хирургическому вмешательству.

отмечают , что большинство проблем возникает из-за неправильного выбора исходного материала, врачебных ошибок. Выпущено несколько предупреждений о рисках, связанных с данной процедурой. Медики из Южной Кореи, что большинство проблем возникает из-за неправильного выбора исходного материала, врачебных ошибок. Выпущено несколько предупреждений о рисках, связанных с данной процедурой.

приводят в пример 35-летнего пациента, который десять лет назад сделал обрезание и сразу — инъекцию гиалуроновой кислоты в половой орган. Вскоре на месте укола образовался узел, который удалили в клинике, но через два года он появился снова. Авторы статьи пишут, что такого рода осложнение наблюдается не более чем у 0,42 процента прошедших процедуру. Отложенные эффекты возможны из-за реакции некоторых людей на гиалуроновую кислоту, полученную микробиологическим способом или из птиц. Ученые из Университета Тохо в Япониив пример 35-летнего пациента, который десять лет назад сделал обрезание и сразу — инъекцию гиалуроновой кислоты в половой орган. Вскоре на месте укола образовался узел, который удалили в клинике, но через два года он появился снова. Авторы статьи пишут, что такого рода осложнение наблюдается не более чем у 0,42 процента прошедших процедуру. Отложенные эффекты возможны из-за реакции некоторых людей на гиалуроновую кислоту, полученную микробиологическим способом или из птиц.

описывают случай с молодым румыном, который поступил по скорой с жалобами на боль и опухоль пениса. До этого ему закачали туда под кожу вазелин. Пришлось вмешиваться хирургам. Ученые поискали в литературе аналогичные примеры и выяснили, что в Венгрии с 2006 по 2012 год зафиксировано 78 осложнений из-за инъекций вазелина в интимные органы, причем 68 — у заключенных. Медики из Льежа (Франция)случай с молодым румыном, который поступил по скорой с жалобами на боль и опухоль пениса. До этого ему закачали туда под кожу вазелин. Пришлось вмешиваться хирургам. Ученые поискали в литературе аналогичные примеры и выяснили, что в Венгрии с 2006 по 2012 год зафиксировано 78 осложнений из-за инъекций вазелина в интимные органы, причем 68 — у заключенных.

Протезы и рак

В 1997 году у женщины с грудными имплантатами впервые диагностировали анапластическую крупноклеточную лимфому — особый вид рака лимфатической системы.

Хотя заболевание очень редкое — не более чем у 0,3 пациента на сто тысяч, в США распространили предупреждение о том, что грудные имплантаты могут вызывать лимфому. В 2016 году этот вид риска признала ВОЗ.

сообщают о 75-летней женщине, которая обратилась с жалобами на боль в левой груди и воспаление. С 2001 года у нее силиконовый грудной имплантат. В недавней публикации ученые из клиники в Пьяченто и Пармского университета (Италия)о 75-летней женщине, которая обратилась с жалобами на боль в левой груди и воспаление. С 2001 года у нее силиконовый грудной имплантат.