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РИА Новости

По тонкому льду: МЧС спасло мужчину, катавшегося на коньках по Оке

09:20 26.11.2019 (обновлено: 15:18 26.11.2019)
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© пресс-служба МЧС РоссииСотрудники отделения пожарно-спасательной части спасают мужчину на реке Оке
Сотрудники отделения пожарно-спасательной части спасают мужчину на реке Оке
© пресс-служба МЧС России
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. На телефон системы 112 в 14:44 мск 25 ноября от очевидцев поступило сообщение о том, что в реке Оке в городе Орле мужчина провалился под лед, сообщает пресс-служба МЧС России.
Позднее стало известно, что пострадавший решил покататься на коньках, несмотря на то что лед на реке был еще недостаточно прочный. В итоге лед треснул, и мужчине пришлось дожидаться спасателей, держась за кромку.
К месту происшествия было направлено отделение пожарно-спасательной части. Как поясняют специалисты, надежным для одиночного перехода считается лед при толщине не менее семи-восьми сантиметров. Однако толщина льда исключала возможность подойти к мужчине как можно ближе.
"Было принято решение бросить ему спасательный круг с закрепленной на нем веревкой и тащить к берегу", — пояснил начальник караула ПСЧ-3 лейтенант внутренней службы Владимир Федорищев.
Таким образом сотрудникам МЧС удалось вытащить мужчину из воды. С него сняли мокрую одежду и укутали в теплое одеяло. После этого мужчину передали прибывшим врачам скорой медицинской помощи, которые доставили его в больницу.
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