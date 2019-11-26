По тонкому льду: МЧС спасло мужчину, катавшегося на коньках по Оке

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. На телефон системы 112 в 14:44 мск 25 ноября от очевидцев поступило сообщение о том, что в реке Оке в городе Орле мужчина провалился под лед, сообщает пресс-служба МЧС России.

Позднее стало известно, что пострадавший решил покататься на коньках, несмотря на то что лед на реке был еще недостаточно прочный. В итоге лед треснул, и мужчине пришлось дожидаться спасателей, держась за кромку.

К месту происшествия было направлено отделение пожарно-спасательной части. Как поясняют специалисты, надежным для одиночного перехода считается лед при толщине не менее семи-восьми сантиметров. Однако толщина льда исключала возможность подойти к мужчине как можно ближе.

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"Было принято решение бросить ему спасательный круг с закрепленной на нем веревкой и тащить к берегу", — пояснил начальник караула ПСЧ-3 лейтенант внутренней службы Владимир Федорищев.