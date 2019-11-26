Солист Coldplay подтвердил отмену гастролей из соображений экологии

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Солист группы Coldplay Крис Мартин подтвердил, что коллектив отменяет гастроли в поддержку последнего альбома, потому что намерен активно заниматься защитой экологии, . Солист группы Coldplay Крис Мартин подтвердил, что коллектив отменяет гастроли в поддержку последнего альбома, потому что намерен активно заниматься защитой экологии, сообщает NME.

На прошлой неделе он говорил о том, что музыканты пытаются найти способ быть более "дружелюбными" по отношению к окружающей среде.

После релиза последнего альбома Everyday Life певец подтвердил, что группа не будет устраивать гастрольные концерты с новой программой, как делали это раньше (считается, что перелеты вредят экологии, — Прим. ред.).

"Я давно думал о том, что мы можем сделать, чтобы защитить природу <…> и рад, что другие музыканты начинают действовать также", — пояснил Мартин.