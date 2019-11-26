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РИА Новости

Солист Coldplay подтвердил отмену гастролей из соображений экологии

02:39 26.11.2019
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© AP Photo / Jens MeyerПевец Крис Мартин из группы Coldplay
Певец Крис Мартин из группы Coldplay
© AP Photo / Jens Meyer
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Солист группы Coldplay Крис Мартин подтвердил, что коллектив отменяет гастроли в поддержку последнего альбома, потому что намерен активно заниматься защитой экологии, сообщает NME.
На прошлой неделе он говорил о том, что музыканты пытаются найти способ быть более "дружелюбными" по отношению к окружающей среде.
После релиза последнего альбома Everyday Life певец подтвердил, что группа не будет устраивать гастрольные концерты с новой программой, как делали это раньше (считается, что перелеты вредят экологии, — Прим. ред.).
"Я давно думал о том, что мы можем сделать, чтобы защитить природу <…> и рад, что другие музыканты начинают действовать также", — пояснил Мартин.
Сам альбом также посвящен чувствам участников Coldplay по отношению к окружающей среде.
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