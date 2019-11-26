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РИА Новости

Неизвестный штурм Грозного. Как начиналась Первая чеченская

08:00 26.11.2019 (обновлено: 10:19 26.11.2019)
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© AP Photo / Peter DejongЧеченские боевики во время уличных боев в Грозном
Чеченские боевики во время уличных боев в Грозном
© AP Photo / Peter Dejong
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Несколько штурмовых колонн на пути к центру города, массированный ответный огонь, захлебнувшееся наступление и итоговое решение — разобраться с чеченской проблемой силами армии. Ровно четверть века назад провалилась попытка Временного совета взять Грозный. Спустя трое суток российский Совбез дал добро на принятие мер по поддержанию конституционного порядка, что обернулось затяжной кровопролитной кампанией. О событиях того дня — в материале РИА Новости.

Предыстория штурма

Чечня затрещала по швам еще в 1991-м, когда появилось самопровозглашенное государство Чеченская республика Ичкерия, которое возглавил бывший генерал советских ВВС Джохар Дудаев. На протяжении нескольких лет Чечня была фактически неподконтрольна российским властям. Республика стремительно превращалась в черную дыру, засасывающую людей и материальные ценности. Ситуацию осложняли оставленные на ее территории огромные запасы советского армейского оружия.
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Однако власть Дудаева устраивала далеко не всех в республике. В середине 1993-го между ним и чеченским парламентом возник серьезный конфликт, завершившийся разгоном законодательного органа власти и кровопролитием. В столкновениях погибли, по разным данным, от семи до 50 человек. Дудаев, по сути, остался без легальной оппозиции, вооруженные сторонники которой отступили в Надтеречный и Урус-Мартановский районы Чечни.
В декабре того же года противники главы самопровозглашенной ЧРИ сформировали Временный совет, объявленный в июне 1994-го высшим органом власти в Чечне. На том же съезде решили отправить Дудаева в отставку. Тот, естественно, отказался. После этого начались боевые действия между боевиками ЧРИ и подразделениями Временного совета, возглавляемого Умаром Автурхановым.
© РИА Новости / Дьячков / Перейти в фотобанкПрезидент Чеченской республики Д. Дудаев
Президент Чеченской Республики Д.Дудаев
© РИА Новости / Дьячков
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Президент Чеченской республики Д. Дудаев
Федеральное правительство помогало чеченской оппозиции. Так, в сентябре Временному совету поставили десять БТР-80 и шесть ударных вертолетов Ми-24 под управлением российских летчиков. А в сентябре — октябре около 120 бойцов чеченской оппозиции прошли подготовку на полигоне Прудбой 8-го Волгоградского армейского корпуса. Москва намеревалась сбросить Дудаева одним мощным ударом и сосредоточила для этого значительные силы.

Тяжелые потери

Первого ноября Северокавказский военный округ передал в распоряжение Временного совета 40 танков Т-72. Экипажи для них набирали в частях Московского военного округа. Эти машины должны были стать основной ударной силой грядущего штурма. Непосредственная подготовка к нему началась 17 ноября 1994-го. В прилегающие к Чечне районы активно стягивались внутренние войска.
Ранее, в октябре, в соответствии с указаниями президента Бориса Ельцина, министр обороны Павел Грачев распорядился о создании в Генштабе оперативной группы по Чечне. Ей поручили разработку сценариев развития событий при силовом давлении на республику, включая ввод войск и боевые действия, а также обеспечение координации армии, МВД, ФСК, пограничных войск.
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Двадцать шестого ноября 1994-го сконцентрированные под Грозным силы двинулись на город. Войска входили в чеченскую столицу с трех направлений. В колоннах шли танки Т-72 с российскими экипажами и грузовики с ополченцами Временного совета. С воздуха их прикрывали ударные вертолеты Ми-24 под управлением российских летчиков. Поначалу войска практически не встречали сопротивления. Силы Временного совета без боя заняли телецентр, выставив в охранение три танка, и направились к президентскому дворцу.
Взять его с ходу не получилось. Боевики, занявшие позиции на верхних этажах жилых домов, били из гранатометов в слабозащищенные проекции боевых машин, из-за чего наступающие понесли тяжелые потери. К дворцу прорвался всего один танк, эвакуировавший с поля боя спецназ. Этот же отряд успел сделать по дворцу несколько выстрелов из реактивных пехотных огнеметов "Шмель", и в здании начался пожар. Позиции танкистов у телецентра вскоре атаковали боевики "абхазского батальона" Шамиля Басаева, нескольких военнослужащих взяли в плен.
© РИА Новости / Игорь МихалевПретендент на пост президента Чеченской республики Шамиль Басаев
Претендент на пост президента Чеченской Республики Шамиль Басаев
© РИА Новости / Игорь Михалев
Претендент на пост президента Чеченской республики Шамиль Басаев
К исходу дня 26 ноября силы Временного совета покинули Грозный. Закрепиться в городе и добраться до Джохара Дудаева так и не удалось. В плен к боевикам попал 21 российский танкист. Информация о потерях в технике противоречива. По одним данным, из 40 имевшихся у оппозиции танков из города вышли лишь 18 машин, по другим и того меньше — четыре.

Начало Первой чеченской

После неудачной попытки свержения Джохара Дудаева силами оппозиции операция с использованием федеральных войск осталась единственным способом решить чеченский вопрос.
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25 сентября 2015, 12:21
Минобороны поблагодарило родителей павших на чеченской войне солдатПотери Вооруженных сил РФ во время Первой чеченской войны составили более 4,1 тысячи человек убитыми, почти 19,8 тысячи ранеными. Представители 58 регионов собрались на Богородском кладбище в Подмосковье по случаю 15-й годовщины установления мемориала павшим.
"В конце ноября состоялось памятное заседание совета, где были поставлены все точки. Президентом? Увы, — вспоминал министр обороны Павел Грачев в 2001-м в интервью газете "Труд". — Доклад о текущем моменте делал министр по национальным вопросам — Егоров Николай Дмитриевич. Он говорил, что в Чечне все нормально: "В результате работы с населением" мы достигли прогресса — 70 процентов чеченцев ждут, когда войдут российские войска. Остальные 30 в основном нейтральны. Сопротивление окажут только отщепенцы. <...> Мне кажется, что он хотел как-то замазать, что ли, горький осадок от первого поражения. Отвлечь внимание, списать гибель батальона на дикую случайность. А может, и увести кого-то от ответственности за провал ноябрьской операции".
В результате уже 30 ноября Борис Ельцин подписал секретный указ "О мероприятиях по восстановлению конституционной законности и правопорядка на территории Чеченской Республики". В начале декабря боевая авиация приступила к ударам по объектам на территории непризнанной республики. А 11 декабря вперед двинулись сухопутные войска.
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Шамиль БасаевПавел ГрачевБТР-80Ми-24Т-72 "Урал"Борис ЕльцинЧечняБезопасность
Популярные комментарии
Страшные времена . Ужасное время . Тупость руководителей привела к стольким смертям . Грачёва хотяб смерть помучила, а ельцина только за это надо в землю втоптать и растереть в пыль . Пусть всем погибшим царствие небесное .
26 ноября, 09:04
МФМаксим Филиппов
5800001
Хорошо помню что сказал мой друг-афганец на первые известные события тогда: "В Кремле сидят де-би-лы и нормальных по ходу совсем нет".
26 ноября, 10:11
АМАлександр Михайлов
1700001
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