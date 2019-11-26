Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T11:00+0300
https://ria.ru/20191126/1561574254.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156157/39/1561573971_0:139:3069:1865_1036x0_80_0_0_8f1b02a0935711e3355d2cc73f8d32df.jpg
РИА Новости

Райнер Хазелоф: в вопросе снятия санкций быстрых решений не будет

11:00 26.11.2019
684
© AFP 2019 / John MacDougallПремьер-министр восточно-германской земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелоф
Премьер-министр восточно-германской земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелоф
© AFP 2019 / John MacDougall
Премьер-министр восточно-германской земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелоф примет участие в 12-й Российско-германской сырьевой конференции, которая пройдет с 27 по 29 ноября в Санкт-Петербургском горном университете. В чем заключается потенциал для будущего сотрудничества между Россией и Германией, какую роль играет в этом сырьевая и энергетическая отрасль, есть ли в ФРГ интерес к газопроводу "Северный поток-2", насколько быстро может быть решен в ЕС вопрос с антироссийскими санкциями – на эти и другие вопросы Райнер Хазелофф ответил в интервью РИА Новости.
— Господин премьер-министр, как вы оцениваете перспективы научно-технического сотрудничества в энергетической и сырьевой отрасли с Россией? Где, с вашей точки зрения, есть потенциал для будущей кооперации между Россией и Германией?
— Конечно, важной отраслью являются энергетика и сырье. Это тем более справедливо после решения об отказе от угольной энергетики в Германии. Россия, например, с отрывом занимает первое место в импорте Саксонии-Анхальта. Это касается прежде всего нефти, но и газа. Газохранилище в нашей земле, хранилище "Катарина" (в честь российской императрицы Екатерины Второй — прим. ред.), эксплуатируется совместно Газпромом и VNG. Так что там есть потенциал для сотрудничества. Но это относится, к примеру, и к сельскому хозяйству и пищевой промышленности или к переработке и экологическим технологиям.
Строительство газопровода Северный поток-2
22 ноября, 18:55
Миллер обсудил с главой OMV реализацию "Северного потока — 2"
— Вы высказались о разрядке в направлении Восточной Европы. Как может выглядеть такая разрядка политически, если федеральное правительство проводит жесткую линию против России?
— Конечно, существуют разногласия между Россией, с одной стороны, и Германией и ЕС. Однако, с другой стороны, Россия является частью Европы, которая включает в себя не только ЕС. Хорошее взаимодействие в Европе будет возможно только при участии России. В этом смысле важен поиск разговора.
— В новых землях ФРГ есть собственное мнение по вопросу об антироссийских санкциях, которые сегодня ограничивают сотрудничество между двумя странами во многих отраслях. Как вы думаете, есть ли сегодня реальные предложения о том, как положить конец санкционной политике?
— Экономика на востоке традиционно имеет более тесные связи с предприятиями в России, и торговля с Россией так же играет здесь большую роль, чем в Западной Германии. Естественно, решение по вопросу о прекращении санкций принимается не в Саксонии-Анхальте, и поэтому я не хочу давать никаких мудрых советов. Здесь, очевидно, не будет быстрых решений. Но я надеюсь, что мы придем к постепенному сближению. Так, в июне России было возвращено право голоса в Совете Европы. Я надеюсь, что мы будем продолжать двигаться навстречу друг другу в будущем.
— Вы говорили о высокой зависимости в Центральной Германии от поставок природного газа и нефти. Должна ли роль России, как поставщика природного газа и нефти в Европу, быть сохранена? Есть ли европейский и немецкий интерес в газопроводе "Северный поток-2"?
— Безопасное энергоснабжение необходимо для такой промышленно развитой страны, как Германия. Мы не живем исключительно фантазиями. Природный газ и нефть будут продолжать играть важную роль в будущем. И безопасность поставок здесь имеет первостепенное значение. Россия всегда обеспечивала ее. В Германии мы выступаем за максимально широкое энергоснабжение. Я исхожу из того, что российский газ и нефть останутся частью этого и в будущем, в том числе посредством трубопровода, такого как "Северный поток-2".
Строительство газопровода Северный поток-2
14 ноября, 02:28
Эксперт оценил принятие в ФРГ закона по "Северному потоку-2"
— Немецкие компании, особенно компании на востоке Германии, готовы быть партнерами в экономической модернизации России, видят в России стратегического партнера. Какие условия необходимы сегодня для укрепления этого партнерства?
— Многочисленные контакты уже есть. Немецко-российская сырьевая конференция является примером этого. Но есть и контакты в области науки, между университетами и колледжами. Мы живем в глобальном мире, и мы справедливо подчеркиваем, что изоляция это неправильный путь. Поэтому я надеюсь, что у нас будут надежные рамочные условия во всем мире, которые будут способствовать, а не мешать экономическому обмену. Но это касается не только торговли с Россией.
001000
Обсудить 0
Северный поток — 2ГерманияРоссияИнтервью - Авторы
Рекомендуем
Генеральный директор ЦЕРН Фабиола Джанотти
Фабиола Джанотти: ЦЕРН рассчитывает на высокий уровень науки России
Московские власти запустят акселерационную учебную программу для IT-специалистов и других инноваторов
Москва в январе запустит акселератор для IT-специалистов и инноваторов
Георгиевская лента
Бессмертный подвиг: патриотические проекты "Добровольца России"
Генеральный консул Японии в г. Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно
Генконсул Кадзухиро Куно: Россия и Япония заинтересованы друг в друге
Сбор урожая на винограднике
Вино вместо водки: Госдума обсуждает исторический закон
Профессор, эксперт в области нейронауки и психолингвистики, член-корреспондент РАО Татьяна Черниговская
Татьяна Черниговская — о мозге, волшебстве и искусственном интеллекте
Народный артист России, возглавляющий Государственный Театр Наций, Евгений Миронов
Евгений Миронов: играть знаменитостей ответственно, но интересно
Митинг в Киеве в честь годовщины событий на Майдане
Киев перед нормандским саммитом: готовьте дрова для Майдана
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
В "Нафтогазе" пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
Мужчина проезжает мимо угольной электростанции Shanghai Waigaoqiao Power Generator Company в Шанхае, Китай
Китай обманул ожидания борцов с потеплением. Нам это выгодно
Полицейский на улице Ролленстоун стрит в бриатнском Солсбери у дома, где жила Дон Стерджесс - одна из жертв отравления нервно-паралитическим веществом
Посол в Лондоне рассказал об обидах Британии из-за дела Скрипалей
Генерал-фельдмаршал Паулюс (слева) и члены его штаба, сдавшиеся в плен
У него зазвонил телефон: артефакт из штаба Паулюса в обычной квартире
Герб СССР в парке искусств Музеон в Москве
Чешского туриста возмутили в Москве "напоминания о советских успехах"
Акции на Украине к годовщине событий на Майдане
"За нитку бус". Повторят ли украинцы судьбу индейцев
Антиправительственная демонстрация в Боготе, Колумбия. 21 ноября 2019
Умер студент, пострадавший в ходе протестов в Колумбии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:18Харири снял свою кандидатуру на пост премьер-министра Ливана
16:18В Албании пропавшими без вести после ЧС остаются 11 человек, пишут СМИ
16:13Минфин предложил смягчить требования к продаже лотерейных билетов
16:12Маас заявил, что НАТО остается фундаментом европейской безопасности
16:11Путин рассказал о прошедшем разговоре с Зеленским
16:08Путин обсудил с Новаком и Миллером взаимодействие с Украиной
16:07Трое москвичей пострадали в драке за "народную парковку"
16:03Минтруд создаст онлайн-помощник для инвалидов
16:02Путин встретится с главами регионов, где есть сбои в подготовке к зиме
15:59Токаев назвал Россию приоритетным вектором внешней политики Казахстана
15:58В Якутии один человек спасся из грузовика, провалившегося под лед
15:56АТОР: в этом году Египет примет около 13 миллионов туристов
15:54В Томской области СК проверит сообщение о ртути в продукции рыбзавода
15:50В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов
15:50АТОР: туроператоры надеются на коррекцию роста цен на отели Турции
15:45Угроза минирования колледжа в Москве не подтвердилась
15:44Путин провел встречу с Новаком и Миллером
15:41В Москве посетителей ТЦ эвакуировали после угрозы минирования
15:40В Багдаде застрелили демонстранта, сообщил источник
15:35В Госдуме прокомментировали идею упростить доступ священников в СИЗО
Лента новостейМолния