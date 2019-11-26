Райнер Хазелоф: в вопросе снятия санкций быстрых решений не будет

Премьер-министр восточно-германской земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелоф примет участие в 12-й Российско-германской сырьевой конференции, которая пройдет с 27 по 29 ноября в Санкт-Петербургском горном университете. В чем заключается потенциал для будущего сотрудничества между Россией и Германией, какую роль играет в этом сырьевая и энергетическая отрасль, есть ли в ФРГ интерес к газопроводу "Северный поток-2", насколько быстро может быть решен в ЕС вопрос с антироссийскими санкциями – на эти и другие вопросы Райнер Хазелофф ответил в интервью РИА Новости.

— Господин премьер-министр, как вы оцениваете перспективы научно-технического сотрудничества в энергетической и сырьевой отрасли с Россией? Где, с вашей точки зрения, есть потенциал для будущей кооперации между Россией и Германией?

— Конечно, важной отраслью являются энергетика и сырье. Это тем более справедливо после решения об отказе от угольной энергетики в Германии. Россия, например, с отрывом занимает первое место в импорте Саксонии-Анхальта. Это касается прежде всего нефти, но и газа. Газохранилище в нашей земле, хранилище "Катарина" (в честь российской императрицы Екатерины Второй — прим. ред.), эксплуатируется совместно Газпромом и VNG. Так что там есть потенциал для сотрудничества. Но это относится, к примеру, и к сельскому хозяйству и пищевой промышленности или к переработке и экологическим технологиям.

— Вы высказались о разрядке в направлении Восточной Европы. Как может выглядеть такая разрядка политически, если федеральное правительство проводит жесткую линию против России?

— Конечно, существуют разногласия между Россией, с одной стороны, и Германией и ЕС. Однако, с другой стороны, Россия является частью Европы, которая включает в себя не только ЕС. Хорошее взаимодействие в Европе будет возможно только при участии России. В этом смысле важен поиск разговора.

— В новых землях ФРГ есть собственное мнение по вопросу об антироссийских санкциях, которые сегодня ограничивают сотрудничество между двумя странами во многих отраслях. Как вы думаете, есть ли сегодня реальные предложения о том, как положить конец санкционной политике?

— Экономика на востоке традиционно имеет более тесные связи с предприятиями в России, и торговля с Россией так же играет здесь большую роль, чем в Западной Германии. Естественно, решение по вопросу о прекращении санкций принимается не в Саксонии-Анхальте, и поэтому я не хочу давать никаких мудрых советов. Здесь, очевидно, не будет быстрых решений. Но я надеюсь, что мы придем к постепенному сближению. Так, в июне России было возвращено право голоса в Совете Европы. Я надеюсь, что мы будем продолжать двигаться навстречу друг другу в будущем.

— Вы говорили о высокой зависимости в Центральной Германии от поставок природного газа и нефти. Должна ли роль России, как поставщика природного газа и нефти в Европу, быть сохранена? Есть ли европейский и немецкий интерес в газопроводе "Северный поток-2"?

— Безопасное энергоснабжение необходимо для такой промышленно развитой страны, как Германия. Мы не живем исключительно фантазиями. Природный газ и нефть будут продолжать играть важную роль в будущем. И безопасность поставок здесь имеет первостепенное значение. Россия всегда обеспечивала ее. В Германии мы выступаем за максимально широкое энергоснабжение. Я исхожу из того, что российский газ и нефть останутся частью этого и в будущем, в том числе посредством трубопровода, такого как "Северный поток-2".

— Немецкие компании, особенно компании на востоке Германии, готовы быть партнерами в экономической модернизации России, видят в России стратегического партнера. Какие условия необходимы сегодня для укрепления этого партнерства?