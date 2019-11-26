Киев перед нормандским саммитом: готовьте дрова для Майдана

Вчера президент России провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, обсуждалась подготовка к саммиту нормандского формата, намеченного на 9 декабря.

В Киеве тоже готовятся.

…Шестую годовщину Майдана в Киеве отпраздновали довольно вяло. Число участников акций оказалось малоубедительным. К тому же опросы граждан показывают глубокое разочарование результатами большой и кровавой бузы шестилетней давности.

Толпу на майдане удавалось разжигать лишь протестами против мира в Донбассе. Никаких других объединительных идей к очередной годовщине "революции достоинства", кроме противодействия "капитуляции", гражданское общество так и не сгенерировало. Собственно, борьба с "капитуляцией" — едва ли не единственное силовое поле, которое держит это самое общество в тонусе, не позволяя ему сосредоточиться на актуальных проблемах родины — жесточайшей коррупции, криминальных договорняках прокуроров с убийцами, глубоко непрофессиональном правительстве, росте тарифов, предстоящей распродаже украинской земли.

В преддверии нормандской встречи борьба с капитуляцией получила новый импульс. Двадцать первого ноября они под руководством лидеров радикально-правых группировок и партий разминали языки на майдане, репетируя готовящееся большое шоу непосредственно накануне встречи в верхах. Главные постулаты "спротыва" артикулированы достаточно четко: нет выборам в Донбассе, отведению войск, особому статусу и амнистии, а также курс на НАТО любой ценой.

В числе требований имеется и немедленное увольнение едва ли не единственного высокопоставленного украинского чиновника, Сергея Сивохо, потребовавшего поменять риторику в отношении жителей Донбасса и отказаться от оскорбительной стигматизации. Сивохо настаивает на реализации их прав и социальных гарантий, призывает обе стороны конфликта простить и попросить прощения. Такое в агрессивной украинской эстетике и парадигме войны выглядит, конечно, предельно дико, поскольку не имеет ни единого шанса на реализацию. Сам автор прекрасных мечтаний воспринимается патриотами как опасный чудак, которому не место в структуре власти. Не исключен, однако, и хитрый политтехнологический замысел, в рамках которого высказывания Сивохо могут рассматриваться как иллюстрация миротворческих устремлений украинской власти в их экспортном варианте.

Мейнстрим, конечно, радикально иной. Он не меняется уже несколько лет — разве что в сторону ужесточения основных постулатов. Донбасс предлагается зачистить, граждан пропустить через фильтрационные лагеря, максимально поразить в правах — в том числе и избирательных. Никакой амнистии повстанцам — как если бы это они напали на территорию Украины, а не она сама устроила на своей территории карательную операцию с авиабомбардировкой и артиллерийскими обстрелами. Еще более смелые велят отделиться от Донбасса стеной с колючей проволокой и рвами.

Накануне нормандской встречи особенно ярко прозвучали, например, идеи Романа Бессмертного, бывшего представителя Украины в Минской контактной группе. По его мнению, Украина должна переселить всех лояльных Киеву граждан из Донбасса и приготовиться к многолетнему вооруженному противостоянию с народными республиками.

При этом экс-представитель Украины считает возможным и даже необходимым организовать торговлю с сепаратистами в рамках программы "Уголь за продукты питания", потому что уголь Украине критически нужен. Экономисты мгновенно просчитали предложения Бессмертного и выяснили, что стоимость угля, который Украина в таком варианте намерена покупать у непризнанных республик, многократно превышает стоимость необходимых им продуктов питания, но Бессмертный не тактик, а стратег.

Интересно, что почти параллельно с интервью Бессмертного в интернете появились многочисленные сообщения о неком письме секретаря СНБО Алексея Данилова с практически той же программой. В ней якобы прозвучали те же идеи переселения жителей ЛДНР в другие регионы Украины или в Россию — первых для перевоспитания, вторых просто прочь из европейской демократической державы. Это письмо долго и подробно обсуждалось общественностью, а потом Алексей Данилов посчитал необходимым дезавуировать сказанное — мол, это все информационные фейки российской гибридной агрессии. Что ж, если Украина и не собирается кого-то переселять, то лишь потому, что даже на уже имеющихся переселенцев родина не выделила ровно никаких денег.

Не оставляет своих импровизаций и министр иностранных дел Пристайко, который уже не менее десятка раз то признавал Минские соглашения безальтернативными, то заявлял, что Украине они не нужны, то вот теперь объявил, что, мол, на нормандской встрече, возможно, лидеры согласятся их пересмотреть. А нет, так можно и затеять спецоперацию по поддержанию мира и помимо соглашений — говоря недипломатическим языком, начать вооруженное вторжение. Речь идет о "хорватском сценарии", когда непризнанная Сербская краина была ликвидирована в результате вооруженного нападения хорватов, а четверть миллиона сербов были вынуждены бросить свои дома и бежать. Причем колонны беженцев обстреливались хорватскими войсками при полном непротивлении ооновских миротворцев.

Что же намерен на этом фоне предложить своим визави сам Зеленский? Какие идеи он готов продвигать взамен четко сформулированным Минским соглашениям и формуле Штайнмайера? Каков уровень его решимости в противостоянии давлению радикалов?

Логично предположить, что президент Зеленский будет торговаться, призывать войти в его положение, в значительной степени зависящее от давления правых радикалов, пытаться переписать основные постулаты достигнутых договоренностей и пересмотреть ненавистную украинским националистам формулу. Предложив, разумеется, свой план замирения и реинтеграции.

По оценкам экспертов, Зеленский станет педалировать тему отказа от выборов на территории ЛДНР до тех пор, пока оттуда не будут выведены иностранные (читай — российские) войска. С этим наверняка будут трудности, поскольку ни одна международная организация, включая наблюдателей ОБСЕ, ни разу не подтвердила наличие таких войск. Сверхзадачей Зеленского остается требование ни за что не прекращать санкции против России. На этом фоне понятно довольно скептическое отношение российского руководства к эффективности предстоящей встречи в контексте мирного завершения гражданской войны. Ведь даже вполне дружественный шаг России по возвращению Украине кораблей — нарушителей границы военное руководство Цеевропы, со своей стороны, превратило в жалкий водевиль формата "слабоумие и отвага".