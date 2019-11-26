Фабиола Джанотти: ЦЕРН рассчитывает на высокий уровень науки России

Президент РФ Владимир Путин 12 ноября ратифицировал соглашение с Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий. О том, что даст это соглашение ЦЕРН, почему отсутствие результата в исследованиях тоже важно для развития науки, какие коллайдеры ЦЕРН хотел бы построить в ближайшее время и на какие российские технологии рассчитывает при обновлении Большого адронного коллайдера (БАК), корреспонденту РИА Новости Елизавете Исаковой рассказала генеральный директор ЦЕРН Фабиола Джанотти.

— Госпожа Джанотти, что, на ваш взгляд, даст ЦЕРН новое соглашение, подписанное с Россией?

— Новое соглашение о международном взаимодействии заменяет то соглашение, которые ЦЕРН и Россия подписали в 1993 году. Оно устанавливает рамки сотрудничества для совместной работы над действующими и будущими проектами. К примеру, по улучшению БАК с тем, чтобы он работал на большей светимости, но также и по будущим проектам, исследованиям для ускорителя, обмену технологиями между ЦЕРН и российскими институтами, такими как Объединенный институт ядерных исследований в Дубне и Институт ядерной физики имени Будкера в Новосибирске, а также многими другими. Так что это новые рамки, которые являются правовой основой для улучшения нашего взаимодействия.

— Россия рассчитывает принять участие в обновлении БАК. Какие конкретно части для коллайдера будут предоставлены РФ и что вы рассчитываете получить от России?

— На данный момент это еще не решено, так что я не могу дать вам никаких деталей. Я могу только сказать, что мы очень ждем российские институты и рассчитываем на их участие в улучшении высокотехнологичных компонентов БАК. Я могу сказать, что российские высокоуровневые знания в области науки и технологии будут очень полезны.

— Я знаю, что Россия предоставляла для БАК специальные магниты, созданные в Новосибирском институте.

— Да. Конечно, будут новые компоненты, потому что при улучшении коллайдера есть различные нужды. Но, безусловно, будет интересное и очень важное участие со стороны института Будкера и других.

— Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в июне посетил ЦЕРН и выразил пожелание, чтобы Россия стала полноправным членом организации. Может ли это произойти в ближайшее время или это сложный процесс?

— В настоящий момент размышления на эту тему идут в России, возможность этого обсуждается внутри научного сообщества, среди различных лабораторий. Я не знаю, какой результат у этих дискуссий, но они идут.

— Считаете ли вы, что участие России в качестве полноправного члена будет полезным для ЦЕРН?

— Всегда хорошо, когда мы можем увеличить взаимодействие со странами, у которых есть высокий уровень знаний в области науки и технологии. Необязательно, чтобы такое сотрудничество было через прямое членство, оно может идти в других формах. Но также очень хорошо, если подобные связи можно укрепить.

— Когда завершится первая фаза обновления БАК?

— Мы сейчас проводим второе долгое отключение БАК. И когда мы возобновим работу БАК в 2021 году, он уже пройдет первую стадию обновления, которая коснется в основном сети инжекторов. Другое долгое отключение произойдет с 2024 по 2026 год, после чего БАК начнет работать на своей максимальной мощности, это так называемая фаза высокого свечения.

— Я знаю, что очень много российских ученых работает над экспериментами в ЦЕРН…

— Свыше 1000 человек.

— Можете ли вы рассказать об эксперименте SHiP и российском участии в нем?

— Эксперимент SHiP еще не получил согласования. В данный момент Европейское сообщество физики частиц обновляет Европейскую стратегию физики частиц. Мы проходим через этот процесс каждые 5-6 лет. Последний раз это было в 2013 году. То, что происходит сейчас, укажет на то, какими проектами надо заниматься в будущем. Решение по итогам этого обсуждения будет известно в первой половине 2020 года. Эксперимент SHiP это один из проектов, который был предложен, но еще не согласован.

— Ожидаете ли вы, что по нему будет получено согласование?

— Я не знаю. Мы должны подождать, что будет сказано в Европейской стратегии. И тогда, конечно, проект будет реализован, если у нас будут на это финансовые средства. Но сначала надо посмотреть, поддержит ли его Европейская стратегия физики частиц.

— А что вы можете рассказать про эксперимент AWAKE?

— AWAKE – это больше проект по исследованию и развитию. Он нацелен на выработку новой техники ускорения частиц, основанной на кильватерном ускорении протонов в плазме. Мы только что согласовали и профинансировали вторую фазу проекта, которая начнется в 2020-2021 годах. У них большой прогресс. И в этом году они продемонстрировали кильватерное ускорение электронов в плазме, возмущенной первичным пучком протонов.

— То есть, по сути, они работают с новыми технологиями?

— AWAKE – это средство протестировать и продемонстрировать новые технологии ускорения электронов. В будущем мы могли бы использовать подобные технологии для ускорения электронов в экспериментах, касающихся новой физики.

— Когда могут начаться реальные эксперименты с использованием данной технологии?

— Мы все еще на стадии исследований и разработки. Так что мне пока сложно что-то предсказывать.

— Вернемся вновь к бозону Хиггса. Кроме открытия этой частицы, каких еще результатов ЦЕРН добился за последние, скажем, пять лет?

— Конечно, открытие бозона Хиггса – это фантастическое достижение. Но изменение его качеств и взаимодействия с другими частицами столь же важно для лучшего понимания этой все еще новой и загадочной частицы.

Эксперименты БАК ATLAS, CMS LHCb и ALICE также провели широкий спектр измерений, которые повлияли на наше понимание фундаментальной физики. Они позволили нам понять феномены, которые не были установлены до начала работы БАК.

Мы также ищем новую физику в других различных сценариях. На данный момент мы не нашли таковой, но очень важно сократить количество возможных сценариев и теорий. Это может перенаправить нашу теоретическую работу и экспериментальные исследования. Таким образом, важны не только открытия, но и точные изменения известных феноменов, потому что из них мы многое можем узнать.

— ЦЕРН готовится создать Будущий циклический коллайдер…

— На данный момент мы рассматриваем два проекта помимо БАК. Оба они на уровне проектных исследований. Один называется CLIC. Это линейный электронно-позитронный коллайдер изначально от 11 до 50 километров в длину. Другой – это Будущий циклический коллайдер, который в окружности будет порядка 100 километров, что почти в три раза больше, чем у БАК. CLIC и БЦК не просто больше, в них заложены гораздо более сложные и мощные технологии, которые позволят нам сделать большой шаг в изучении энергии и интенсивности пучков частиц по сравнению с предыдущими линейными и циклическими коллайдерами. Оба проекта обеспечат чувствительность к новой физике частиц вплоть до самых высокий уровней энергии.

На данный момент еще не принято решение, какой проект будет первым. Европейская стратегия обсуждает оба. Посмотрим, порекомендует ли она один из них. Новая стратегия будет сформулирована в январе, а затем согласована советом ЦЕРН в мае. Скоро мы увидим, будут ли какие-то четкие рекомендации.

— Какой из этих проектов наиболее интересен для ЦЕРН?