"Растим детей": эксперты расскажут о воспитании детей всех возрастов

Молодая семья с детьми во время прогулки в парке

Портал заработал в сентябре. Он дает родителям возможность получить консультацию по любым вопросам, связанным с воспитанием и развитием детей. По каждой из возрастных групп ("Младенцы", "Раннее детство", "Дошкольники", "Школьники", "Подростки") публикуются статьи с практическими рекомендациями, утвержденными экспертным советом портала.

Отдельный раздел посвящен особым детям. В нем собрано все, что связано с особенностями развития и ранней коррекционной помощью.

В разделе "Для родителей" можно найти карту региональных центров, оказывающих бесплатную психолого-педагогическую помощь. Там же есть прямые ссылки на запись в детский сад и школу, навигатор дополнительного образования и профобразования, а также информация о детском отдыхе.

На ключевые вопросы отвечает инфографика: простые памятки, как записать ребенка в ясли, детский сад или школу, как и где получить дополнительное образование, как поступить в колледж, как усыновить ребенка, создать приемную или патронатную семью и так далее.

Уже сейчас на портале опубликовано больше 200 статей. В ближайшем будущем появится большой блок информации о прививках, здоровом образе жизни, получении пособий, установлении инвалидности.