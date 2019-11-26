"Растим детей": эксперты расскажут о воспитании детей всех возрастов

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Информационно-просветительский портал "Растим детей. Навигатор для современных родителей" поможет записать ребенка в детский сад, расскажет, какие приложения будут полезны для всей семьи, и объяснит, как справиться с аллергией у младенца, сообщили РИА Новости в Министерстве просвещения.
Портал заработал в сентябре. Он дает родителям возможность получить консультацию по любым вопросам, связанным с воспитанием и развитием детей. По каждой из возрастных групп ("Младенцы", "Раннее детство", "Дошкольники", "Школьники", "Подростки") публикуются статьи с практическими рекомендациями, утвержденными экспертным советом портала.
Отдельный раздел посвящен особым детям. В нем собрано все, что связано с особенностями развития и ранней коррекционной помощью.
В разделе "Для родителей" можно найти карту региональных центров, оказывающих бесплатную психолого-педагогическую помощь. Там же есть прямые ссылки на запись в детский сад и школу, навигатор дополнительного образования и профобразования, а также информация о детском отдыхе.
На ключевые вопросы отвечает инфографика: простые памятки, как записать ребенка в ясли, детский сад или школу, как и где получить дополнительное образование, как поступить в колледж, как усыновить ребенка, создать приемную или патронатную семью и так далее.
Уже сейчас на портале опубликовано больше 200 статей. В ближайшем будущем появится большой блок информации о прививках, здоровом образе жизни, получении пособий, установлении инвалидности.
За время работы портала его уже посетили несколько десятков тысяч человек.