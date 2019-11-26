В Испании для домашних животных в автобусах ввели проездные документы

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В испанской Валенсии с 25 ноября домашних животных пускают в городские автобусы только по специальным удостоверениям, сообщает Valencia Diari.
На документе, который стоит пять евро и выдается на два года, должна быть фотография питомца.
Животные должны быть привиты и чипированы. Их разрешено перевозить в переноске или сумке размером 45 на 35 на 25 сантиметров на коленях или в ногах, но не на сидении. Нововведение не касается собак-поводырей, для которых действуют особые правила.
В общественном транспорте в Испании запрещено провозить экзотических, ядовитых и потенциально опасных зверей, представляющих угрозу для других пассажиров.