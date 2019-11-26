В Испании для домашних животных в автобусах ввели проездные документы

На документе, который стоит пять евро и выдается на два года, должна быть фотография питомца.

Животные должны быть привиты и чипированы. Их разрешено перевозить в переноске или сумке размером 45 на 35 на 25 сантиметров на коленях или в ногах, но не на сидении. Нововведение не касается собак-поводырей, для которых действуют особые правила.