В Австралии ищут туриста, который ударился головой и убежал

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Полиция Австралии пытается найти британского туриста, который ударился головой и убежал из кемпинга в районе Великой океанской дороги (Great Ocean Road), Полиция Австралии пытается найти британского туриста, который ударился головой и убежал из кемпинга в районе Великой океанской дороги (Great Ocean Road), сообщает The Age.

Интенсивные поиски с участием вертолетов, спасателей на лошадях и мотоциклах, а также добровольцев возобновились сегодня после того, как в минувшие выходные 25-летний Аслан Кинг скрылся из лагеря недалеко от Принстауна.

Его друзья рассказали, что у британца произошел какой-то припадок, турист упал, ударился головой и убежал в кусты. По словам очевидцев, он употреблял алкоголь, но не в таком количестве, чтобы это могло объяснить случившееся.

Аварийные бригады уже прочесали почти непроходимые кустарники в этом районе. В понедельник зона поиска была расширена до радиуса в четыре километра.