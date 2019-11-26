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РИА Новости

В Австралии ищут туриста, который ударился головой и убежал

00:27 26.11.2019
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CC BY-SA 3.0 / Diliff / К югу от ЛорнаВеликая океанская дорога
Великая океанская дорога
CC BY-SA 3.0 / Diliff / К югу от Лорна
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Полиция Австралии пытается найти британского туриста, который ударился головой и убежал из кемпинга в районе Великой океанской дороги (Great Ocean Road), сообщает The Age.
Интенсивные поиски с участием вертолетов, спасателей на лошадях и мотоциклах, а также добровольцев возобновились сегодня после того, как в минувшие выходные 25-летний Аслан Кинг скрылся из лагеря недалеко от Принстауна.
Его друзья рассказали, что у британца произошел какой-то припадок, турист упал, ударился головой и убежал в кусты. По словам очевидцев, он употреблял алкоголь, но не в таком количестве, чтобы это могло объяснить случившееся.
Аварийные бригады уже прочесали почти непроходимые кустарники в этом районе. В понедельник зона поиска была расширена до радиуса в четыре километра.
Спасатели предполагают, что турист жив. К операции могут быть привлечены водолазы, если в течение недели Аслан Кинг не найдется.
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