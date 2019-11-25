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РИА Новости

Запуск ракеты Ariane-5 с космодрома Куру отложили на сутки

20:41 25.11.2019
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© AFP 2019 / Jody Amiet Ракета-носитель Ariane 5
Ракета-носитель Ariane 5
© AFP 2019 / Jody Amiet
ПАРИЖ, 25 ноя – РИА Новости. Запуск ракеты-носителя Ariane-5 с телекоммуникационными спутниками TIBA-1 и Inmarsat-5 F5 с космодрома Куру во Французской Гвиане вновь отложен из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в пресс-релизе компании Arianespace.
Первоначально запуск ракеты должен был состояться в ночь на субботу, 23 ноября. Однако был перенесен, новая дата запуска была запланирована в ночь с понедельника на вторник по московскому времени.
"Из-за неблагоприятных погодных условий над Гвианским космическим центром в Куру компания Arianespace решила отложить полет VA250 на 24 часа", - говорится в пресс-релизе компании.
Отмечается, что в течение 24 часов будет наблюдаться улучшение погодных условий, в связи с этим запуск спутника планируется между 00.09 и 01.54 мск 27 ноября.
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TIBA-1 - телекоммуникационный спутник, разработанный по заказу правительства Египта. Он был разработан компаниями Thales Alenia Space и Airbus Defence and Space. TIBA-1 станет четвертым спутником, запущенным Arianespace для Египта. Он будет развернут на геостационарной орбите передачи (GTO).
Второй путник Inmarsat GX5 был создан для компании Inmarsat. Он станет 161-м спутником, разработанным компанией Thales Alenia Space и запущенным Arianespace.
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ArianespaceКосмос - РИА НаукаФранцузская ГвианаЕгипет
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