Запуск ракеты Ariane-5 с космодрома Куру отложили на сутки

ПАРИЖ, 25 ноя – РИА Новости. Запуск ракеты-носителя Запуск ракеты-носителя Ariane-5 с телекоммуникационными спутниками TIBA-1 и Inmarsat-5 F5 с космодрома Куру во Французской Гвиане вновь отложен из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в пресс-релизе компании Arianespace.

Первоначально запуск ракеты должен был состояться в ночь на субботу, 23 ноября. Однако был перенесен, новая дата запуска была запланирована в ночь с понедельника на вторник по московскому времени.

"Из-за неблагоприятных погодных условий над Гвианским космическим центром в Куру компания Arianespace решила отложить полет VA250 на 24 часа", - говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что в течение 24 часов будет наблюдаться улучшение погодных условий, в связи с этим запуск спутника планируется между 00.09 и 01.54 мск 27 ноября.

TIBA-1 - телекоммуникационный спутник, разработанный по заказу правительства Египта. Он был разработан компаниями Thales Alenia Space и Airbus Defence and Space. TIBA-1 станет четвертым спутником, запущенным Arianespace для Египта. Он будет развернут на геостационарной орбите передачи (GTO).