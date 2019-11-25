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РИА Новости

В Пензе достроили проблемный дом

19:44 25.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПенза
Пенза
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ПЕНЗА, 25 ноя - РИА Новости. Дом, оказавшийся в Пензе в числе проблемных объектов из-за банкротства застройщика, достроен, объект готовят к заселению, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.
"Мы сдаем первую очередь ЖК "Райки". Обещали до конца года достроить и дом достроен. Жилищно-строительный кооператив создан, его руководитель осуществляет контроль по устранению недостатков. На следующей неделе документы будут подписаны. Дом будет сдан в эксплуатацию", - цитирует слова губернатора области Ивана Белозерцева пресс-служба.
Он отметил, что власти региона активно работают над решением задачи по достройке проблемных домов.
"Сейчас есть решение на уровне президента РФ через "Дом.РФ" субсидировать завершение строительства незаконченных в срок объектов в регионах. Но мы свой путь по решению аналогичной проблемы прошли значительно быстрее многих субъектов РФ. И я считаю, что сделали правильно - нет главнее задачи, чем решить проблему граждан, оказавшихся в трудной ситуации", - добавил губернатор.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
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В пресс-службе сообщили, что в рамках первой очереди ЖК "Райки" построены три 16-этажные блок-секции, где обустроены 179 квартир общей площадью почти 11 тысяч квадратных метров. Глава региона поручил областной жилищной инспекции держать под контролем процесс передачи квартир собственникам, которые получат ключи сразу после ввода объекта в эксплуатацию.
Уточняется, что этот дом начал строиться в 2015 году компанией "Пензастрой", однако застройщик не смог закончить работу над объектом, но благодаря принятым властями области мерам были созданы условия для завершения проблемной стройки, ответственность за которую взял строительный холдинг "Термодом".
"Данный объект стал первым завершенным строительством из числа проблемных жилых комплексов, превратившихся в долгострои из-за банкротства застройщиков. Сейчас также идет к логическому завершению возведение многоэтажки на улице 8 Марта. Высокая степень готовности достигнута на объекте ЖК "Маяковский" в микрорайоне Сосновки… Строительство двух вышеназванных комплексов также планируется закончить до конца текущего года", - отмечается в сообщении.
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