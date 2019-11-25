Страны "группы четырех" призвали не медлить с реформой Совбеза ООН

ООН, 25 ноя – РИА Новости. Страны "группы четырех" (Бразилия, Германия, Индия, Япония) призывают не медлить с расширением числа членов Страны "группы четырех" (Бразилия, Германия, Индия, Япония) призывают не медлить с расширением числа членов Совета Безопасности , заявил, выступая с трибуны Генассамблеи ООН , постпред Германии при организации Кристоф Хойсген.

"Я бы хотел выступить от лица "группы четырех". Мы больше не можем тратить время. Министры "группы четырех" в сентябре подчеркнули, что расширение Совета Безопасности является незаменимым для превращения этого органа в более представительный, легитимный и эффективный", - сказал Хойсген.

По его словам, увеличение числа членов Совета Безопасности, в особенности с расширенным представительством Африки, позволит защитить его авторитет и создать политическую поддержку, необходимую для мирного разрешения нынешних международных кризисов.

"Большинство стран-членов ООН хотели бы видеть реформу Совбеза. Время действовать наступило. Те, кто хотят добиться прогресса, должны продвигать реформу. Нам необходимо, чтобы представительный Совет Безопасности помог восстановить уверенность в международном сотрудничестве и глобальном управлении. Мы не должны больше тратить время", - указал Хойсген.

Совет безопасности ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных.