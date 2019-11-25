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РИА Новости

Страны "группы четырех" призвали не медлить с реформой Совбеза ООН

19:05 25.11.2019
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© РИА Новости / Flickr МИД России / Перейти в фотобанкЗал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Flickr МИД России
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Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 25 ноя – РИА Новости. Страны "группы четырех" (Бразилия, Германия, Индия, Япония) призывают не медлить с расширением числа членов Совета Безопасности, заявил, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, постпред Германии при организации Кристоф Хойсген.
"Я бы хотел выступить от лица "группы четырех". Мы больше не можем тратить время. Министры "группы четырех" в сентябре подчеркнули, что расширение Совета Безопасности является незаменимым для превращения этого органа в более представительный, легитимный и эффективный", - сказал Хойсген.
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По его словам, увеличение числа членов Совета Безопасности, в особенности с расширенным представительством Африки, позволит защитить его авторитет и создать политическую поддержку, необходимую для мирного разрешения нынешних международных кризисов.
"Большинство стран-членов ООН хотели бы видеть реформу Совбеза. Время действовать наступило. Те, кто хотят добиться прогресса, должны продвигать реформу. Нам необходимо, чтобы представительный Совет Безопасности помог восстановить уверенность в международном сотрудничестве и глобальном управлении. Мы не должны больше тратить время", - указал Хойсген.
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Совет безопасности ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных.
Постоянные члены: Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. Экваториальная Гвинея, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Перу и Польша были избраны на 2018-2019 годы, а Германия, Бельгия, Доминиканская Республика, Индонезия и ЮАР - на 2019-2020 годы.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи на острове Русский
4 сентября, 11:51Восточный экономический форум
Путин и Моди призвали к реформе Совета безопасности ООН
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