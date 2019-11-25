Религиозные лидеры призвали упростить доступ священников в СИЗО

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Религиозные деятели России призывают обеспечить беспрепятственный доступ представителей разных конфессий к подследственным в СИЗО, заявил журналистам глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата Религиозные деятели России призывают обеспечить беспрепятственный доступ представителей разных конфессий к подследственным в СИЗО, заявил журналистам глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Воколамский Иларион по окончании заседания Межрелигиозного совета России.

"Один из вопросов, который мы сегодня обсуждали, касался пастырского окормления людей, находящихся в СИЗО. В том, что касается пастырского окормления заключенных, уже получивших сроки, здесь особых проблем не возникает. А допуск в СИЗО к тем, кто находится под следствием, часто бывает ограничен. Между тем у нас, к сожалению, под следствием находится много людей, причем они пребывают в местах лишения свободы в течение длительных сроков - иногда это месяцы, иногда это годы", - сказал митрополит.

Он пояснил, что речь идет о людях, которым не предъявлены обвинения, многие из них потом будут освобождены. "То есть просто невиновный человек по чьему-то навету или по какому-то подозрению - он изымается из нормальной жизни, он попадает в заключение, он проводит там месяцы в ожидании того, как его вызовут на допрос", - отметил архиерей.

В качестве примера представитель РПЦ сообщил, что недавно общался с одним человеком, которого посадили по какому-то подозрению и восемь месяцев его "ни разу даже не вызвали на допрос" по причине занятости или отпуска следователя.