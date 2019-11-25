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Религия и мировоззрение
2019-11-25T18:58+0300
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РИА Новости

Религиозные лидеры призвали упростить доступ священников в СИЗО

18:58 25.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПраздник Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырской тюрьме
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырской тюрьме
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Религиозные деятели России призывают обеспечить беспрепятственный доступ представителей разных конфессий к подследственным в СИЗО, заявил журналистам глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Воколамский Иларион по окончании заседания Межрелигиозного совета России.
"Один из вопросов, который мы сегодня обсуждали, касался пастырского окормления людей, находящихся в СИЗО. В том, что касается пастырского окормления заключенных, уже получивших сроки, здесь особых проблем не возникает. А допуск в СИЗО к тем, кто находится под следствием, часто бывает ограничен. Между тем у нас, к сожалению, под следствием находится много людей, причем они пребывают в местах лишения свободы в течение длительных сроков - иногда это месяцы, иногда это годы", - сказал митрополит.
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Он пояснил, что речь идет о людях, которым не предъявлены обвинения, многие из них потом будут освобождены. "То есть просто невиновный человек по чьему-то навету или по какому-то подозрению - он изымается из нормальной жизни, он попадает в заключение, он проводит там месяцы в ожидании того, как его вызовут на допрос", - отметил архиерей.
В качестве примера представитель РПЦ сообщил, что недавно общался с одним человеком, которого посадили по какому-то подозрению и восемь месяцев его "ни разу даже не вызвали на допрос" по причине занятости или отпуска следователя.
"Потом его стали вызывать на допрос, и прошло полтора года - его освободили и оправдали. А человек провел эти полтора года в следственном изоляторе. Конечно, к таким людям нужен беспрепятственный доступ представителей религиозных конфессий", - добавил митрополит Иларион.
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Религия и мировоззрениеМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьРоссиярелигияОбщество
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