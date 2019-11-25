Россия на конференции ОЗХО призвала к реформированию миссии в Сирии

ГААГА (Нидерланды), 25 ноя - РИА Новости, Виктория Иванова. Доклад по химическому инциденту в сирийской Думе по сути является искажением реальности, миссия Организации по запрещению химического оружия ( Доклад по химическому инциденту в сирийской Думе по сути является искажением реальности, миссия Организации по запрещению химического оружия ( ОЗХО ) в Сирии должна быть реформирована, заявил в понедельник глава делегации РФ на 24-й сессии конференции государств-участников ОЗХО, замглавы Минпромторга Олег Рязанцев.

Очередная сессия конференции государств-участников ОЗХО началась в Гааге в понедельник и продлится до 29 ноября включительно.

"Как известно, авантюру с "атрибутивным механизмом" затеяли с целью оказания давления на Дамаск. Целый ряд расследований МУФС (Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии), в том числе последнее, касающееся резонансного происшествия в Думе 7 апреля 2018 года, убеждают нас в том, что выводам спецкомиссии слепо доверять невозможно", - сказал Рязанцев.

Он отметил, что "вышедший отчёт по Думе по сути является искажением реальности".

"В основу доклада легло мнение неких людей, привлечённых со стороны. Говорит ли это о так превозносимом некоторыми странами высоком профессионализме и непредвзятости экспертной команды ОЗХО или же о чём-то совсем ином? Нам безосновательно было отказано в проведении закрытого брифинга в стенах ОЗХО с участием всех без исключения экспертов, которые на том или ином этапе привлекались к расследованию событий в Думе", - сказал глава делегации.

"Под надуманными предлогами без удовлетворения остался и наш запрос об ознакомлении государств-участников с баллистическими выкладками трёх неких независимых экспертов. Выводы МУФС о произошедшем в Думе инциденте подвергаются сомнению различными и действительно независимыми специалистами", - продолжил Рязанцев.

Он напомнил, что "в октябре в Брюсселе под эгидой НПО Courage Foundation состоялась встреча признанных международных экспертов в области нераспространения и разоружения, которые пришли к выводу о том, что расследование проводилось с грубыми нарушениями принципов и руководящих документов ОЗХО и призвали технический секретариат предпринять ряд шагов, дабы восстановить доброе имя и авторитет организации".

"Убеждены, что назрела необходимость основательной реформы сирийской миссии, корректировки круга ее ведения. Эксперты технического секретариата должны лично посещать места предполагаемых химинцидентов, а сбор доказательной базы проводить в соответствии с порядком обеспечения сохранности вещественных доказательств. Необходимо озаботиться и кадровым составом миссии, в которой в настоящее время преобладают специалисты из стран, которые подвержены антисирийским настроениям", - призвал глава делегации

Рязанцев подчеркнул, что "сирийское правительство регулярно предоставляет в технический секретариат информацию о деятельности на территории страны террористических и экстремистских группировок, которые имеют доступ к токсичным химикатам", однако "эти сведения в ОЗХО попросту игнорируются".

"Мы считаем, что обозначенные проблемы вполне можно решить при наличии на то политической воли со стороны членов ОЗХО. Ещё раз призываем восстановить единство Организации, вернуться к работе, основанной на принципах консенсуса", - заключил российский представитель.

Утром в понедельник, открывая работу конференции, генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас заявил, что оценка и анализ материала, собранного в Сирии Миссией ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) позволяет заключить, что применение токсичного химиката в качестве оружия в Думе все же имело место.

Ранее WikiLeaks опубликовала письмо одного из сотрудников миссии ОЗХО в Сирии главе кабинета организации Роберту Фэйрвезеру. В послании он отмечает, что его коллеги искажают информацию о случившемся.

Запад обвинял Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте, которая якобы имела место 7 апреля 2018 года, и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены "пострадавшие" жители Думы, в том числе дети. Позднее люди, появлявшиеся на видео, сообщили, что никакой атаки не видели. Один из них рассказал, что неизвестные устроили панику в городе, после чего попытались собрать людей в больнице. Там их поливали водой, ничего не объясняя, а затем отпустили. Работавшие в тот момент в больнице врачи подтвердили, что признаков химического отравления у пациентов не было.