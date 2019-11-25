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РИА Новости

В Воронежской области ввели выплату при рождении второго ребенка

18:39 25.11.2019
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© Фото : пресс-служба Воронежской областной думыПредседатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов
© Фото : пресс-служба Воронежской областной думы
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 25 ноя - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы приняли закон о единовременной денежной выплате в размере 200 тысяч рублей при рождении второго ребенка, сообщает в понедельник заксобрание.
Воронежская областная дума на заседании 25 ноября одобрила законодательную инициативу о предоставлении единовременной денежной выплаты в размере 200 тысяч рублей при рождении второго ребенка у женщин, не достигших 28 лет. Закон вступает в силу с 1 декабря 2019 года.
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"Правовая защита семьи, материнства, отцовства и детства – важный аспект политики государства и, пожалуй, самый большой блок в ряду мер социальной поддержки, закрепленных региональным законодательством. В Воронежской области создана и действует целая система правовых мер, направленных на социальную поддержку семей и отдельных ее членов, стимулирование рождаемости и другие составляющие. Но мы всегда готовы поддержать дополнительные меры системной поддержки и повышения качества жизни семей с детьми", - прокомментировал нововведение председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, слова которого приводятся в сообщении.

"Положительный прогноз экономической ситуации в регионе и наполняемости бюджета позволяет заложить дополнительные средства на их реализацию в полном объеме", – добавил он.
По словам Нетёсова, на единовременную выплату при рождении второго ребенка до 2022 года из регионального бюджета потребуется почти 1,3 миллиарда рублей. Из них в 2019 году – 20 миллионов рублей, в 2020 году – 444 миллиона рублей. Планируется, что в 2020 году выплату смогут получить 2220 человек, а в 2021 и 2022 годах - по 2050 человек.
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"Данная мера является не поощрительной, не компенсационной, а, скорее, стимулирующей для женщин, которые хотели бы в молодом возрасте родить второго ребенка, но в то же время по экономическим соображениям откладывают этот момент. Выплата будет существенным подспорьем и добавкой к федеральному материнскому капиталу", – отметила председатель комитета Воронежской областной думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова.
По ее словам, новая мера поддержки направлена не только на стимулирование рождения детей у семейных пар в более молодом возрасте, но и многодетности. По результатам аналитических исследований Росстата, женщины, родившие первого ребенка в возрасте до 22 лет, решаются на рождение второго ребенка не позднее возраста 27 лет. В этой связи вероятность рождения третьего ребенка повышается со снижением возраста.
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"Отмечу, что законодательные акты региона в социальной сфере – "живые" документы, которые можно и нужно подвергать корректировке. Поэтому мы обязательно будем оценивать эффективность новой меры соцподдержки, а также обсуждать перспективы ее распространения на более широкий круг семей, планирующих рождение второго ребенка", - пояснил Нетёсов.
Для оформления выплаты необходимо обратиться в управление социальной защиты населения Воронежской области по месту жительства или в один из филиалов МФЦ.
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