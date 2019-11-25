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РИА Новости

На Кубани популярны льготы на билеты в театр для многодетных семей

18:33 25.11.2019
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© РИА Новости / Татьяна КузнецоваМузыкальный театр Краснодара. Архив
Музыкальный театр Краснодара. Архив
© РИА Новости / Татьяна Кузнецова
КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Льготы на билеты в театр для многодетных семей, которые в Госдуме предлагают ввести на федеральном уровне, действуют на Кубани с 2005 года и пользуются популярностью, заявил в понедельник глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Сегодня в Госдуме озвучили важную инициативу - предложили ввести льготы на билеты в театр многодетным семьям. В государственных учреждениях культуры Краснодарского края уже предусмотрены скидки на посещение спектаклей и представлений, выставок и других культурных мероприятий. Кроме того, на Кубани с 2005 года раз в месяц они могут посещать музеи, выставки, парки культуры и отдыха бесплатно. Эти льготы востребованы среди многодетных семей", - сказал РИА Новости Кондратьев.
По словам губернатора, таким образом, регион помогает детям социализироваться, познавать мир. "Культура - это важный элемент воспитания, развития личности. И то, что о таких льготах заговорили на федеральном уровне, дает нам уверенность в централизованной поддержке регионов", - отметил глава края.
Кондратьев добавил, что в текущем году край разработал дополнительные льготы для детей-инвалидов. "Теперь они могут бесплатно попасть на спектакли и выставки. Это не разовая акция, ею могут воспользоваться не только дети из Краснодарского края, но и из любого региона страны. Считаю это важной мерой поддержки", - пояснил губернатор.
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Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил ввести в России льготные программы для многодетных семей по посещению театров по всей России, соответствующее письмо парламентарий направил министру культуры Владимиру Мединскому. Депутат предлагает обязать все российские театры выделять ежемесячные квоты на реализацию программы, которую Юрков предложил условно назвать "Семья в театре".
Также, по мнению парламентария, можно было бы открыть систему абонементов на весь театральный сезон для многодетных семей и установить ежемесячную квоту в размере "два билета на одну семью" в любом театре России, причем без регионального фильтра проживания семьи в конкретном регионе. Кроме того, депутат предлагает выделить ежемесячную министерскую квоту в примерном размере 10% от общего количества мест в каждом театре России, подведомственном Минкультуры.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевМинистерство культуры РФГосдума РФВладимир МединскийКраснодарский крайРоссияОбщество
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