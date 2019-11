Ученые впервые померили пульс у самого большого животного на Земле

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Американским биологам впервые удалось с помощью датчика, прикрепленного к животному, померить частоту сердечных сокращений у синего кита — крупнейшего животного на Земле. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.