США отозвали посла из Южного Судана для консультаций

ВАШИНГТОН, 25 ноя – РИА Новости. США отзывают посла из Южного Судана для консультаций в связи с тем, что стороны конфликта не смогли сформировать переходное правительство, говорится в распространенном в понедельник заявлении официального представителя госдепартамента США Морган Ортагус.

"Государственный департамент отозвал посла США в Южном Судане Томаса Хашека для консультаций, связанных с недавней неудачной попыткой сторон сформировать обновленное переходное правительство национального единства к продленному сроку 12 ноября", - говорится в заявлении.

Там отмечается, что в Вашингтоне посол встретится с высокопоставленными официальными лицами в рамках "переоценки отношений США с властями Южного Судана с учетом последних событий".

Конфликт между столицей Южного Судана Джубой и повстанцами во главе с Риеком Машаром разгорелся в 2013 году. Лидер повстанцев, занимавший до конфликта пост вице-президента страны, был вынужден скрываться в столице соседнего Судана Хартуме.

В августе 2018 году правительство Южного Судана и повстанцы подписали в Хартуме окончательный мирный договор, предусматривающий разделение власти и формирование к 12 мая 2019 года правительства национального единства. Договор также предполагал возвращение Машара в Джубу и восстановление его в должности вице-президента. В мае текущего года власти и повстанцы на шесть месяцев продлили период формирования единого правительства, чтобы урегулировать оставшиеся несогласованными вопросы.