Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T18:18+0300
https://ria.ru/20191125/1561577943.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:3968:2232_1036x0_80_0_0_02a0111d50cf830b672d9ac6cb03f0a4.jpg
РИА Новости

США отозвали посла из Южного Судана для консультаций

18:13 25.11.2019 (обновлено: 18:18 25.11.2019)
122
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 25 ноя – РИА Новости. США отзывают посла из Южного Судана для консультаций в связи с тем, что стороны конфликта не смогли сформировать переходное правительство, говорится в распространенном в понедельник заявлении официального представителя госдепартамента США Морган Ортагус.
"Государственный департамент отозвал посла США в Южном Судане Томаса Хашека для консультаций, связанных с недавней неудачной попыткой сторон сформировать обновленное переходное правительство национального единства к продленному сроку 12 ноября", - говорится в заявлении.
Вывод российских миротворцев из Южного Судана
13 ноября, 18:11
Южный Судан поблагодарил Россию за поддержку на международной арене
Там отмечается, что в Вашингтоне посол встретится с высокопоставленными официальными лицами в рамках "переоценки отношений США с властями Южного Судана с учетом последних событий".
Конфликт между столицей Южного Судана Джубой и повстанцами во главе с Риеком Машаром разгорелся в 2013 году. Лидер повстанцев, занимавший до конфликта пост вице-президента страны, был вынужден скрываться в столице соседнего Судана Хартуме.
В августе 2018 году правительство Южного Судана и повстанцы подписали в Хартуме окончательный мирный договор, предусматривающий разделение власти и формирование к 12 мая 2019 года правительства национального единства. Договор также предполагал возвращение Машара в Джубу и восстановление его в должности вице-президента. В мае текущего года власти и повстанцы на шесть месяцев продлили период формирования единого правительства, чтобы урегулировать оставшиеся несогласованными вопросы.
Южный Судан отделился от Судана в 2011 году. С 2013 года в стране продолжается кровопролитный вооруженный конфликт между представителями народности динка, к которой относится президент Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является Машар. Более 2 миллионов человек стали в этой стране вынужденными переселенцами.
Вертолет Ми-8АМТШ
30 октября, 14:48
Южный Судан выплатил компенсацию за сбитый в 2012 году российский вертолет
120100
Обсудить 0
Южный СуданСШАВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн
Китай заинтересован в налаживании взаимодействия с Россией по космосу
Сотрудники грузинского спецназа у здания парламента Грузии
Грузинская оппозиция начала шествие в центре Тбилиси
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Антти Ринне во время пресс-конференции
Премьер Финляндии отметил важность членства России в Совете Европы
Премьер-министр Финляндии Антти Ринне на саммите ЕС в Брюсселе. 20 июня 2019
У России и ЕС нет единства в вопросе санкций, заявил премьер Финляндии
Полицейский у дворца Зеленый свод в Дрездене
Крупные ограбления музеев в мире
ДТП с участием бетономешалки в Калужской области
В Калуге осудили водителя бетономешалки за ДТП с пятью погибшими
Министерство иностранных дел Китая
Политика США по сдерживанию России и Китая ошибочна, заявили в МИД КНР
СБ ООН
Франция призвала увеличить состав СБ ООН до 25 членов
Президент США Дональд Трамп
Трамп продлил на год санкции против Никарагуа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган посетил турецкую военную базу в Катаре
Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн
Россия и Китай продолжат продвигать корейское урегулирование
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Богданов обсудил с послом Палестины ситуацию на Ближнем Востоке
Протестующие в торговом центре IFC в Гонконге
Китай считает США "закулисным спонсором" протестов в Гонконге
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
В ДНР отвергли обвинения в обстреле подконтрольной Киеву Марьинки
Антиправительственная демонстрация в Боготе, Колумбия. 21 ноября 2019
Колумбия выслала 59 граждан Венесуэлы из-за угрозы нацбезопасности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
03:13Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной
03:07Исследование: ежедневно играющим в видеоигры сложнее искать работу
03:04В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам
02:45СМИ опубликовали фото обновленной Lada 4x4
Лента новостейМолния