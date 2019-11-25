Сибирская генерирующая компания устранила аварию в Бийске

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Специалисты "Сибирской генерирующей компании" (СГК) устранили повреждение задвижки на тепловой камере в алтайском Бийске из-за которого без отопления оставались 6,3 тысячи человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе СГК.

Ранее в понедельник в Бийске на пересечении улиц Трофимова и Ударная было обнаружено повреждение задвижки в тепловой камере. Из-за аварии без отопления остались 267 объектов, 218 из которых - жилые дома, где проживают 6,3 тысячи человек, остальное - социальные объекты.

"Ремонтные работы завершены. В 20.35 (16.35 мск - ред.) было начато заполнение теплосети. В 21.20 (17.20 мск - ред.) тепловая сеть поставлена на циркуляцию. Управляющие компании начали открывать задвижки на домах для запуска отопления. В течение 1-1,5 часов температура в квартирах будет восстановлена", - говорится в сообщении.

Как уточняет компания, согласно проводимым замерам за период отключения температура не опускалась ниже 17 градусов Цельсия.