Богданов обсудил с послом Палестины ситуацию на Ближнем Востоке

"В ходе беседы обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования и проблематику восстановления межпалестинского единства, а также актуальные аспекты дальнейшего укрепления российско-палестинского взаимодействия в различных областях, в том числе в контексте итогов состоявшегося в Москве 22 ноября четвертого заседания Межправительственной Российско-Палестинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - говорится в сообщении.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.