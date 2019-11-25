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РИА Новости

Богданов обсудил с послом Палестины ситуацию на Ближнем Востоке

18:04 25.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Палестины в Москве Абдель Нофал в понедельник обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также дальнейшее укрепление российско-палестинского взаимодействия в различных областях, сообщает МИД РФ.
"В ходе беседы обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования и проблематику восстановления межпалестинского единства, а также актуальные аспекты дальнейшего укрепления российско-палестинского взаимодействия в различных областях, в том числе в контексте итогов состоявшегося в Москве 22 ноября четвертого заседания Межправительственной Российско-Палестинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - говорится в сообщении.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 13 сентября 2016
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Михаил БогдановМИД РФРоссияПалестинаВ мире
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