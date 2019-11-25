Минтруд Чувашии активно внедряет практику социального контракта

ЧЕБОКСАРЫ, 25 ноя - РИА Новости. Власти Чувашии в следующем году направят из республиканского бюджета более 350 миллионов рублей на финансирование социальных контрактов с 3800 малоимущими гражданами республики Чувашии, сообщает пресс-служба администрации главы Чувашской республики.

Социальный контракт – это активная модель государственной социальной помощи, которая предполагает оказание помощи в трудоустройстве, повышении квалификации; выделение средств на организацию собственного дела; оказание различных мер социальной поддержки, социального сопровождения; обучение; социально-психологическую работу с детьми и подростками малоимущих семей и другие меры. Так, на сегодняшний день заключено 876 социальных контрактов.

С 2020 года при заключении социального контракта вводятся дополнительные меры социальной и финансовой поддержки: оказывается материальная поддержка гражданам в размере 10 134 рублей за трудоустройство или прохождение профессионального обучения при содействии службы занятости; оплата профессионального обучения (средняя стоимость курса обучения – 20 868 рублей); возмещение затрат работодателей на стажировку граждан в размере 15 789 рублей в месяц; единовременная материальная поддержка в размере 250 тысяч рублей на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; иные выплаты, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации граждан с низкими доходами. В эту категорию также входят семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, или сами родители несовершеннолетних детей являются инвалидами; усиление финансовой поддержки предусмотрено также для многодетных семей в виде выплаты на каждого ребенка, начиная с третьего.