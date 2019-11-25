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РИА Новости

Минтруд Чувашии активно внедряет практику социального контракта

17:48 25.11.2019
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкГорода России. Чебоксары
Города России. Чебоксары
© РИА Новости / Мария Ващук
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ЧЕБОКСАРЫ, 25 ноя - РИА Новости. Власти Чувашии в следующем году направят из республиканского бюджета более 350 миллионов рублей на финансирование социальных контрактов с 3800 малоимущими гражданами республики Чувашии, сообщает пресс-служба администрации главы Чувашской республики.
Социальный контракт – это активная модель государственной социальной помощи, которая предполагает оказание помощи в трудоустройстве, повышении квалификации; выделение средств на организацию собственного дела; оказание различных мер социальной поддержки, социального сопровождения; обучение; социально-психологическую работу с детьми и подростками малоимущих семей и другие меры. Так, на сегодняшний день заключено 876 социальных контрактов.
С 2020 года при заключении социального контракта вводятся дополнительные меры социальной и финансовой поддержки: оказывается материальная поддержка гражданам в размере 10 134 рублей за трудоустройство или прохождение профессионального обучения при содействии службы занятости; оплата профессионального обучения (средняя стоимость курса обучения – 20 868 рублей); возмещение затрат работодателей на стажировку граждан в размере 15 789 рублей в месяц; единовременная материальная поддержка в размере 250 тысяч рублей на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; иные выплаты, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации граждан с низкими доходами. В эту категорию также входят семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, или сами родители несовершеннолетних детей являются инвалидами; усиление финансовой поддержки предусмотрено также для многодетных семей в виде выплаты на каждого ребенка, начиная с третьего.
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Всего в республике на 1 сентября текущего года зарегистрированы около 31 тысячи малоимущих семей и одиноко проживающих граждан. Все официально зарегистрированные малоимущие семьи получают различные меры социальной поддержки за счет бюджетов всех уровней.усиление финансовой поддержки предусмотрено также для многодетных семей в виде выплаты на каждого ребенка, начиная с третьего. Для Чувашии, где проживает более 13 тыс. многодетных семей, это однозначно актуально.
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Чувашская РеспубликаОбщество
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