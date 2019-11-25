В президиуме Боснии и Герцеговины поспорили о дне государственности

В хорватско-мусульманской Федерации БиГ со столицей в Сараево в понедельник официально отмечается День государственности БиГ, праздник, который сохранился с даты формирования руководящего комитета антифашистской освободительной борьбы 25 ноября 1943 года. Республика Сербская с центром в городе Баня-Лука в составе БиГ торжества проигнорировала.

"Каков сегодня праздник и какова государственность, которую сегодня празднуют, лучше всего показывает факт того, что в Республике Сербской сегодня обычный рабочий день без каких-либо церемоний. Какой праздник, такая и государственность", - заявил член президиума страны от сербов в эфире телеканала РТРС

"Каждая пядь этой земли - общая, ничего в Боснии и Герцеговине нет сербского, кроме названия Республика Сербская, и, не знаю, сохранится ли это в будущем, если господин Додик продолжит делать такие заявления", - сказал журналистам лидер правящей партии бошняков.

"БиГ идет в верном направлении, речь идет о государстве, которое существует тысячу лет и просуществует еще тысячу, в чем я уверен", - подчеркнул Изетбегович.

Он также отметил, что лидеры сербов в лице Додика, бошняков и хорватов ранее согласовали Программу реформ БиГ, которая "разблокировала путь в НАТО, проведение реформы системы обороны, работу Парламентской ассамблеи страны, разморозила формирование новых органов власти".