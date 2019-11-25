В президиуме Боснии и Герцеговины поспорили о дне государственности

БЕЛГРАД, 25 ноя – РИА Новости. Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик вступил в острую полемику с лидером крупнейшей бошняцкой (славянско-мусульманской) Партии демократического действия (SDA) и экс-членом президиума Бакиром Изетбеговичем из-за дня государственности.
В хорватско-мусульманской Федерации БиГ со столицей в Сараево в понедельник официально отмечается День государственности БиГ, праздник, который сохранился с даты формирования руководящего комитета антифашистской освободительной борьбы 25 ноября 1943 года. Республика Сербская с центром в городе Баня-Лука в составе БиГ торжества проигнорировала.
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"Каков сегодня праздник и какова государственность, которую сегодня празднуют, лучше всего показывает факт того, что в Республике Сербской сегодня обычный рабочий день без каких-либо церемоний. Какой праздник, такая и государственность", - заявил член президиума страны от сербов в эфире телеканала РТРС.
"Каждая пядь этой земли - общая, ничего в Боснии и Герцеговине нет сербского, кроме названия Республика Сербская, и, не знаю, сохранится ли это в будущем, если господин Додик продолжит делать такие заявления", - сказал журналистам лидер правящей партии бошняков.
"БиГ идет в верном направлении, речь идет о государстве, которое существует тысячу лет и просуществует еще тысячу, в чем я уверен", - подчеркнул Изетбегович.
Он также отметил, что лидеры сербов в лице Додика, бошняков и хорватов ранее согласовали Программу реформ БиГ, которая "разблокировала путь в НАТО, проведение реформы системы обороны, работу Парламентской ассамблеи страны, разморозила формирование новых органов власти".
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы два образования - Федерация БиГ и Республика Сербская. Во главе двухсоставного государства стоит президиум, состоящий из трех человек: одного представителя сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
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