Лукашенко попросил Запад не финансировать белорусскую оппозицию

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, Лукашенко частично раскрыл содержание встречи c министрами на переговорах с делегацией Калининградской области, когда посол России Дмитрий Мезенцев отметил успешное проведение в Белоруссии парламентских выборов.

"Вы так думаете. А вот они (главы МИД Швеции и Финляндии - ред.) начали говорить: "Почему нет прозападных оппозиционеров? В прошлом были три человека, а в этом - ни одного". Не во мне причина. Если люди не поддерживают, что я могу сделать?" - приводятся в сообщении пресс-службы слова Лукашенко.

Он также призвал Запад не выделять представителям оппозиции финансирование. "Я говорю: вы им не давайте деньги. Они дают деньги, те покупают автомобили, строят особняки. Деньги немалые идут. Мы их все видим. То, что не видим мы, нам россияне подскажут, откуда они (деньги для оппозиции - ред.) идут. Обычно через Литву, Польшу. Американцы, немцы финансируют. Хорошо они (оппозиция - ред.) живут. На черта им эта власть, головная боль?" - добавил президент.