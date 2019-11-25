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РИА Новости

Лукашенко попросил Запад не финансировать белорусскую оппозицию

17:18 25.11.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил министрам иностранных дел Швеции Анн Линде и Финляндии Пекке Хаависто, почему оппозиция не прошла в парламент, и попросил Запад не финансировать ее представителей.
Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, Лукашенко частично раскрыл содержание встречи c министрами на переговорах с делегацией Калининградской области, когда посол России Дмитрий Мезенцев отметил успешное проведение в Белоруссии парламентских выборов.
"Вы так думаете. А вот они (главы МИД Швеции и Финляндии - ред.) начали говорить: "Почему нет прозападных оппозиционеров? В прошлом были три человека, а в этом - ни одного". Не во мне причина. Если люди не поддерживают, что я могу сделать?" - приводятся в сообщении пресс-службы слова Лукашенко.
Он также призвал Запад не выделять представителям оппозиции финансирование. "Я говорю: вы им не давайте деньги. Они дают деньги, те покупают автомобили, строят особняки. Деньги немалые идут. Мы их все видим. То, что не видим мы, нам россияне подскажут, откуда они (деньги для оппозиции - ред.) идут. Обычно через Литву, Польшу. Американцы, немцы финансируют. Хорошо они (оппозиция - ред.) живут. На черта им эта власть, головная боль?" - добавил президент.
Выборы в Палату представителей Национального собрания Белоруссии прошли 17 ноября. По 110 избирательным округам были избраны 110 депутатов, представители оппозиции в новый созыв парламента не прошли. Миссии наблюдателей СНГ и Шанхайской организации сотрудничества назвали выборы свободными, открытыми и демократичными, проведенными в соответствии с законодательством Белоруссии. В то же время участники мониторинга от миссии ОБСЕ заявили, что выборы не соответствовали демократическим стандартам, а также отметили нарушение основополагающих свобод, гарантированных конституцией страны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 15:43
Лукашенко рассказал об ответственности белорусов за Калининград
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Анн Линде (МИД Швеции)Пекка ХаавистоАлександр ЛукашенкоМИД ШвецииМИД ФинляндииБелоруссияВ мире
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