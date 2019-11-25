Медведев: российские компании выступили за сохранение контрсанкций

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Некоторые российские компании поддерживают идею навсегда сохранить российские ответные меры на санкции Евросоюза, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Антти Ринне.
"Если обсуждать какие-то первые действия со стороны России, отмену каких-то наших ограничительных мер, ответных ограничительных мер — ответ известный, и, собственно, вы в таком ключе меня и спросили. Конечно, мы ничего отменять не будем. <...> Мы хотим нормальных отношений с Европейским союзом, но до тех пор, пока Евросоюз сам не захочет их восстановить, мы ничего делать не будем", — заявил глава кабмина.
Как отметил Медведев, Брюссель "испортил" отношения с Москвой, поэтому "пусть сам теперь и просит их восстановить". При этом премьер-министр не исключил, что ситуация может улучшиться, если Украина достигнет прогресса в урегулировании своего "внутреннего конфликта".
"Если не удастся продвинуться вперед, значит, эти санкции сохранятся надолго, наши контрсанкции сохранятся тоже надолго", — сказал он.
Глава правительства подчеркнул, что двусторонние контакты с отдельными европейскими государствами сейчас важнее, чем отношения с ЕС в целом.
20 ноября, 14:59Путин рассказал о тревоге после первых санкций против России
Пять лет назад отношения России и Запада осложнились из-за ситуации на Украине. Летом 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физических лиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Москва ограничила импорт продовольственных товаров.
В июне 2019-го Владимир Путин сообщил, что, по экспертным данным, Россия с 2014 года недополучила около 50 миллиардов долларов, Евросоюз — 240 миллиардов, США — 17 миллиардов, Япония — 27 миллиардов.