Медведев: российские компании выступили за сохранение контрсанкций

"Если обсуждать какие-то первые действия со стороны России, отмену каких-то наших ограничительных мер, ответных ограничительных мер — ответ известный, и, собственно, вы в таком ключе меня и спросили. Конечно, мы ничего отменять не будем. <...> Мы хотим нормальных отношений с Европейским союзом, но до тех пор, пока Евросоюз сам не захочет их восстановить, мы ничего делать не будем", — заявил глава кабмина.