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РИА Новости

Медведев: российские компании выступили за сохранение контрсанкций

16:59 25.11.2019 (обновлено: 17:58 25.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Антти Ринне во время встречи
Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Антти Ринне во время встречи
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Некоторые российские компании поддерживают идею навсегда сохранить российские ответные меры на санкции Евросоюза, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Антти Ринне.

"Если обсуждать какие-то первые действия со стороны России, отмену каких-то наших ограничительных мер, ответных ограничительных мер — ответ известный, и, собственно, вы в таком ключе меня и спросили. Конечно, мы ничего отменять не будем. <...> Мы хотим нормальных отношений с Европейским союзом, но до тех пор, пока Евросоюз сам не захочет их восстановить, мы ничего делать не будем", — заявил глава кабмина.

Как отметил Медведев, Брюссель "испортил" отношения с Москвой, поэтому "пусть сам теперь и просит их восстановить". При этом премьер-министр не исключил, что ситуация может улучшиться, если Украина достигнет прогресса в урегулировании своего "внутреннего конфликта".

"Если не удастся продвинуться вперед, значит, эти санкции сохранятся надолго, наши контрсанкции сохранятся тоже надолго", — сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что двусторонние контакты с отдельными европейскими государствами сейчас важнее, чем отношения с ЕС в целом.
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Антти РиннеОтветные меры России на санкцииДмитрий МедведевЕвросоюзФинляндияРоссияВ мире
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Медведев бы лучше мнение народа спросил, а не олигархов.
25 ноября, 17:28
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37110036
Этим компаниям совсем не нужна конкуренция, им и так хорошо...
25 ноября, 17:38
Александр Правдолюб
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