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РИА Новости

Глав муниципалитетов призвали к личному общению с жителями

16:57 25.11.2019
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© РИА Новости / Алексей МайшевГорожане на одной из улиц Балашихи
Горожане на одной из улиц Балашихи
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Формат открытых встреч, на которых главы подмосковных муниципальных образований и жители решают и обсуждают актуальные вопросы и предложения, будет задействован и дальше. Об этом сообщил телеканал "360".
Недавно состоялся 19-й съезд партии "Единая Россия", на котором президент России Владимир Путин призвал членов партии помогать людям решать проблемы на местах, не дожидаясь прямой линии. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов уделять особое внимание жителям.
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"Обращаю внимание вас персонально и всех глав территорий на особое внимание к предложениям, жалобам жителей нашего региона. Очень важно все то, что волнует, требует решения, обязательно ловить на местах, встречаться с жителями, продолжить формат открытых встреч", – отметил Андрей Воробьев.
Также губернатор добавил, что формат открытых встреч проходит в регионе регулярно. Важно продолжать это направление и считать его приоритетным в работе.
Кроме того, по его мнению, сейчас необходимо завершить намеченные в рамках нацпроектов федеральные и региональные программы, так как до нового года осталось всего пять недель.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область
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