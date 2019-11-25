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РИА Новости

"Активное долголетие" появится во всех городах Московской области

16:56 25.11.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковУчастники кулинарного мастер-класса
Участники кулинарного мастер-класса
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Подмосковье в октябре запустили программу "Активное долголетие". Она создана для того, чтобы пенсионеры региона смогли бесплатно посещать экскурсии, танцы, бассейн, а также заниматься спортом и творчеством. Вскоре проект будет доступен в каждом городе области. Об этом рассказал телеканал "360".
"Активное долголетие" – это программа для пенсионеров региона. С ее помощью старшее поколение может укреплять здоровье, находить новых друзей и весело проводить время.
Проект уже стал популярен.
"Отзывы положительные видим от нашего старшего поколения. В ряде муниципалитетов запущены экскурсии, различные мероприятия", – рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона.
Сегодня в муниципальных образованиях открываются клубы "Активного долголетия". Это делается для того, чтобы сосредоточить все занятия в одном месте. Такие клубы появятся в каждом муниципалитете уже до 1 марта следующего года.
Губернатор отметил, что на эти цели правительство региона выделяет большие средства. И в планах властей делать это и дальше, для того чтобы у пенсионеров была возможность общаться, интересно проводить время и чувствовать себя уверенно.
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