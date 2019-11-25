"Активное долголетие" появится во всех городах Московской области

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Подмосковье в октябре запустили программу "Активное долголетие". Она создана для того, чтобы пенсионеры региона смогли бесплатно посещать экскурсии, танцы, бассейн, а также заниматься спортом и творчеством. Вскоре проект будет доступен в каждом городе области. Об этом рассказал телеканал В Подмосковье в октябре запустили программу "Активное долголетие". Она создана для того, чтобы пенсионеры региона смогли бесплатно посещать экскурсии, танцы, бассейн, а также заниматься спортом и творчеством. Вскоре проект будет доступен в каждом городе области. Об этом рассказал телеканал "360"

"Активное долголетие" – это программа для пенсионеров региона. С ее помощью старшее поколение может укреплять здоровье, находить новых друзей и весело проводить время.

Проект уже стал популярен.

"Отзывы положительные видим от нашего старшего поколения. В ряде муниципалитетов запущены экскурсии, различные мероприятия", – рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона.

Сегодня в муниципальных образованиях открываются клубы "Активного долголетия". Это делается для того, чтобы сосредоточить все занятия в одном месте. Такие клубы появятся в каждом муниципалитете уже до 1 марта следующего года.