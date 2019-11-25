В Ростовской области таможенники пресекли контрабанду редких обезьян

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Таможенники пресекли незаконный ввоз 22 диких обезьян на приграничной территории в Ростовской области, сообщает в понедельник пресс-служба Федеральной таможенной службы.
"Автомобиль с приматами следовал в Россию со стороны российско-украинской границы в обход пунктов пропуска. Обезьяны перевозились в багажнике в пластиковых переносках для домашних животных. Сопроводительные и разрешительные документы у водителя отсутствовали", - говорится в сообщении.
Животные переданы в Краснодарский зоопарк, где находятся под ветеринарным надзором. Идет установление лиц, причастных к нарушению законодательства.
По предварительной оценке экспертов, обнаруженные обезьяны относятся к виду зеленых мартышек, которые включены в перечень объектов Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), добавили в ведомстве.