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РИА Новости

В Ростовской области таможенники пресекли контрабанду редких обезьян

16:49 25.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Морев / Перейти в фотобанкЗона таможенного контроля на российско-украинской границе
Зона таможенного контроля на российско-украинской границе
© РИА Новости / Валерий Морев
Перейти в фотобанк
Зона таможенного контроля на российско-украинской границе. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Таможенники пресекли незаконный ввоз 22 диких обезьян на приграничной территории в Ростовской области, сообщает в понедельник пресс-служба Федеральной таможенной службы.
"Автомобиль с приматами следовал в Россию со стороны российско-украинской границы в обход пунктов пропуска. Обезьяны перевозились в багажнике в пластиковых переносках для домашних животных. Сопроводительные и разрешительные документы у водителя отсутствовали", - говорится в сообщении.
Животные переданы в Краснодарский зоопарк, где находятся под ветеринарным надзором. Идет установление лиц, причастных к нарушению законодательства.
По предварительной оценке экспертов, обнаруженные обезьяны относятся к виду зеленых мартышек, которые включены в перечень объектов Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), добавили в ведомстве.
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Федеральная таможенная служба РФРостовская областьРоссияУкраинаПроисшествия
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