В Ростовской области таможенники пресекли контрабанду редких обезьян

"Автомобиль с приматами следовал в Россию со стороны российско-украинской границы в обход пунктов пропуска. Обезьяны перевозились в багажнике в пластиковых переносках для домашних животных. Сопроводительные и разрешительные документы у водителя отсутствовали", - говорится в сообщении.