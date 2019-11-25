Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
2019-11-25T16:49+0300
https://ria.ru/20191125/1561572838.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155006/86/1550068686_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_ae8f4a9b13d6a0813cce9d06d9d4d9fb.jpg
РИА Новости

В Тульской области намерены улучшить работу первичного медзвена

16:49 25.11.2019
10
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Медсестра
 Медсестра
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медсестра
ТУЛА, 25 ноя - РИА Новости. Власти Тульской области разрабатывают новую программу модернизации первичного звена здравоохранения области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
В рамках этой работы будут организованы встречи главных врачей областных медучреждений с жителями, на которых туляки смогут высказать свои предложения и пожелания по улучшению работы органов здравоохранения.
В понедельник в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля состоялась встреча, посвященная перспективам модернизации первичного медицинского звена. В ней приняли участие руководители учреждений здравоохранения области, главных внештатных специалистов и сотрудников регионального Минздрава.
"Нам с вами разрабатывать новую программу развития здравоохранения и нам с вами ее реализовывать. Нужно выработать эффективные управленческие решения, используя собственный опыт и лучшие практики других регионов", – сказал, обращаясь к участникам мероприятия, первый заместитель губернатора, председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.
Тульский кремль
22 ноября, 15:27Тульская область
Региональный центр управления создадут в Тульской области
В пресс-службе напомнили, что ранее губернатор Алексей Дюмин провел встречу с медиками и пациентами Тульской областной больницы, на которой обсуждались вопросы, связанные с разработкой новой программы модернизации первичного звена здравоохранения области.
000000
Обсудить 0
Тульская областьАлексей Дюмин
Рекомендуем
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Власти Ленобласти впервые компенсируют МСП затраты на экспорт
Операция по имплантации сердечного клапана в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева
И.о. директора центра Бакулева назначили Елену Голухову
XIX съезд партии Единая Россия
Перминов пока останется вице-губернатором Ленинградской области
ДТП с участием автобусов в Красноярске
В Красноярске легковушка спровоцировала столкновение двух автобусов
Наталья Ветлицкая в ток-шоу Андрея Малахова Привет, Андрей!
Простят ли россияне певицу, обзывавшую их
Певица София Ротару
Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России
Строительство газопровода Северный поток — 2
Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
Блюда на шведском столе
Диетолог рассказала о худшем сочетании продуктов на завтрак
Облака
Синоптики предупредили о грядущей "атмосферной впадине"
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Здание Международного суда ООН в Гааге
МИД оценил решение суда в Гааге по Керченскому инциденту
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Нижегородской области 44 школьника и один взрослый отравились газом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал Калининград "своей областью"
Невесту раскритиковали за кроссовки за тысячу долларов
"Худшее, что я видел в жизни". Невесту высмеяли из-за свадебной обуви
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции в Токио, Япония. 6 ноября 2017
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
03:13Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной
03:07Исследование: ежедневно играющим в видеоигры сложнее искать работу
03:04В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам
Лента новостейМолния