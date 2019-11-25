В Тульской области намерены улучшить работу первичного медзвена

ТУЛА, 25 ноя - РИА Новости. Власти Тульской области разрабатывают новую программу модернизации первичного звена здравоохранения области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

В рамках этой работы будут организованы встречи главных врачей областных медучреждений с жителями, на которых туляки смогут высказать свои предложения и пожелания по улучшению работы органов здравоохранения.

В понедельник в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля состоялась встреча, посвященная перспективам модернизации первичного медицинского звена. В ней приняли участие руководители учреждений здравоохранения области, главных внештатных специалистов и сотрудников регионального Минздрава.

"Нам с вами разрабатывать новую программу развития здравоохранения и нам с вами ее реализовывать. Нужно выработать эффективные управленческие решения, используя собственный опыт и лучшие практики других регионов", – сказал, обращаясь к участникам мероприятия, первый заместитель губернатора, председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.