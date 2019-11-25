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РИА Новости

Пресс-конференция, посвященная океанской экспедиции "Паруса мира"

16:29 25.11.2019 (обновлено: 16:32 25.11.2019)
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5 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная океанской экспедиции "Паруса мира".
Участники:
- заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ;
- ректор Калининградского государственного технического университета Владимир ВОЛКОГОН;
- начальник управления мореплавания и практической подготовки КГТУ, экс-капитан УПС "Крузенштерн" (2007–2014 гг.) Михаил НОВИКОВ.

В период с 1 ноября 2019 года по декабрь 2020 года Федеральное агентство по рыболовству проводит океанскую экспедицию "Паруса мира" в составе учебно-парусных судов. Поход посвящается 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым, а также 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он будет включать в себя кругосветное плавание барков "Седов" и "Паллада", а также трансатлантический переход УПС "Крузенштерн". Суммарно корабли посетят более сорока портов в Северной и Южной Америках, Африке, Европе и Океании. В феврале 2020 года суда встретятся в южной части Атлантики для проведения совместной двухсотмильной гонки, к участию в которой приглашены иностранные парусники аналогичного класса.

Концепция кругосветной экспедиции сформирована в соответствии с поручением Президента Российской Федерации о проведении в 2020 году Года Антарктиды и Указом Президента Российской Федерации "О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.". 1 ноября во Владивостоке состоялись торжественные проводы учебно-парусного судна "Паллада". УПС "Седов" и "Крузенштерн" оправятся в дальний поход 7 декабря из Калининграда. Такая крупная экспедиция не только национального, но и мирового масштаба предпринимается впервые. Во время экспедиции морскую практику на парусниках пройдут более шестисот курсантов мореходных училищ, а также юнги детских морских клубов.

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