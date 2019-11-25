Крым обсудит с Сирией открытие морского и авиационного сообщения

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Крым обсудит с сирийской стороной открытие морского грузового и авиационного сообщения, в этих целях крымский регион планирует посетить министр транспорта Сирии, сообщил вице-премьер крымского правительства - постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.
"Мы ожидаем визита в Крым министра транспорта Сирийской Арабской Республики. Будем с ним обсуждать вопрос транспортировки грузов, прежде всего, морским путем и авиационным", - сказал Мурадов в рамках круглого стола "Диалог бизнеса Крым – Сирия: развитие торговых отношений".
По его словам, крайне важно обозначить транспортную логистику между крымским регионом и Сирией.
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