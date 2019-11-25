Крым обсудит с Сирией открытие морского и авиационного сообщения

"Мы ожидаем визита в Крым министра транспорта Сирийской Арабской Республики. Будем с ним обсуждать вопрос транспортировки грузов, прежде всего, морским путем и авиационным", - сказал Мурадов в рамках круглого стола "Диалог бизнеса Крым – Сирия: развитие торговых отношений".