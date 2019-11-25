На Алтае курорт "Белокуриха-2" открывает горнолыжный сезон

На "Мишиной горе" действуют две трассы с перепадом высот 225 метров длиной 980 метров, среднего уровня сложности. Они аттестованы международной федерацией FIS для спортивных соревнований в дисциплине слалом.

"В новом сезоне инфраструктура комплекса пополнилась функциональным сервисным центром с пунктом проката и пабом. На всей территории площадки работает Wi-Fi. Для гостей организаторы подготовили активную развлекательную программу", - говорится в сообщении.