На Алтае курорт "Белокуриха-2" открывает горнолыжный сезон

БАРНАУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Горнолыжный комплекс "Мишина гора" на "Белокурихе-2", оснащенный бугельным подъемником, начнет работать уже в ближайшую пятницу, сообщает официальный сайт правительства Алтайского края.
На "Мишиной горе" действуют две трассы с перепадом высот 225 метров длиной 980 метров, среднего уровня сложности. Они аттестованы международной федерацией FIS для спортивных соревнований в дисциплине слалом.
"В новом сезоне инфраструктура комплекса пополнилась функциональным сервисным центром с пунктом проката и пабом. На всей территории площадки работает Wi-Fi. Для гостей организаторы подготовили активную развлекательную программу", - говорится в сообщении.
Горнолыжный комплекс "Мишина гора", оснащенный бугельным подъемником, открылся зимой 2018/2019. Летом здесь построили волейбольную площадку (зимой ее будут использовать в качестве катка), кафе, зоны отдыха и барбекю, теплые туалеты. В дальнейшем собственник площадки - АО "Курорт Белокуриха" - планирует обустроить сноупарк с трамплинами и перилами для сноубордистов.