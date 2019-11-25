Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T15:58+0300
https://ria.ru/20191125/1561569381.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/147566/28/1475662887_0:91:3236:1911_1036x0_80_0_0_a6aae12767152369e010831965f8d1c0.jpg
РИА Новости

Эксперты оценили уровень опасности терроризма в современном мире

15:58 25.11.2019
175
© Fotolia / ctpaep Руки в наручниках
 Руки в наручниках
© Fotolia / ctpaep
Руки в наручниках. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 25 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Общее количество смертей от терроризма продолжает сокращаться, однако террористические движения остаются глобальной угрозой, говорится в Глобальном индексе терроризма 2019, опубликованном в понедельник женевским Центром политики безопасности.
Глобальный индекс терроризма публикуется в седьмой раз. Эксперты женевского Центра политики безопасности рассматривают тенденции и схемы действий террористических организаций за период с 1970 года, а также приводят возможные сценарии дальнейшего развития ситуации в мире.
Сотрудники ФСБ РФ
22 ноября, 12:54
ФСБ сообщила о задержании исламистов, готовивших свержение власти
Согласно Индексу 2019 года, в прошлом году количество смертей, связанных с терроризмом, сократилось на 15% по сравнению с 2017 годом и составило порядка 15952 погибших. Вооруженные конфликты при этом остаются основной движущей силой терроризма - 95% террористических акций происходит в странах, где идут конфликты. В этих государствах основными жертвами становятся силы безопасности, мирные жители и инфраструктура. Тогда как в странах, где нет конфликта, основными жертвами террористов становятся туристы и журналисты.
Терроризм остается широко распространенным явлением в мире. В прошлом году в 71 стране как минимум 1 человек пострадал от терроризма, а террористические акты были зафиксированы в 103 государствах.
В 2018 году больше всего людей погибло от рук террористов в Афганистане, Ираке, Нигерии и Сирии. Среди самых безопасных названы, в частности, Белоруссия, Гвинея-Биссау, Оман, Гамбия, Северная Корея, Туркменистан, Куба и Португалия. В них за последние пять лет не было зарегистрировано ни одного теракта.
Задержание сотрудниками ФСБ России членов законспирированной террористической ячейки, связанной с Исламским государством*
22 ноября, 11:51
В Сирии задержали боевика ИГ* – организатора терактов в России
Военное противостояние международному терроризму привело к значительному снижению (на 69%) смертей от рук ИГ*. По оценкам, в Сирии и Ираке в настоящее время остается 18 тысяч боевиков ИГ*, тогда как в 2014 году их насчитывалось 70 тысяч. В то же время, на 71% возросла гибель людей в результате действий Талибана.
Негативное влияние терроризма на экономику в мире также продолжает снижаться до 33 миллиардов в 2018 году с 54 миллиардов долларов в 2017 году. Больше всего денег, 19,3 миллиарда долларов, государства потеряли в связи с гибелью людей. Разрушение инфраструктуры в результате террористических актов привело к потере порядка 12,9 миллиарда долларов. При этом сильнее всего страдают государства к югу от Сахары, страны Ближнего востока и Северной Африки.
Самыми смертоносными группировками в 2018 году стали Талибан, ИГ*, Боко Харам и отделение ИГ* Вилаят Хоросан*, действующее в Афганистане и Пакистане.
*Террористические организации, запрещенные в России.
Заместитель министра иностранных дел России по борьбе с терроризмом Олег Владимирович Сыромолотов
22 ноября, 10:16Война в Сирии
В МИД рассказали, что необходимо для нейтрализации угрозы ИГ* в Сирии
000000
Обсудить 0
Исламское государствоСирияТалибанВ мире
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Антти Ринне во время встречи в Доме приемов правительства РФ. 25 ноября 2019
Медведев обсудил с премьером Финляндии сотрудничество в Арктике
Си Цзиньпин принял делегацию Единой России во главе с Борисом Грызловым
В Компартии Китая заявили о готовности укреплять контакты с ЕР
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
Совфед хочет пригласить главу Росфинмониторинга на заседание
Женщина-полицейский у дворца Зеленый свод в Дрездене
Полиция сообщила подробности ограбления сокровищницы "Зеленый свод"
Маникюр
Ученые рассказали о смертельном риске работы в маникюрных салонах
Дрон в небе
Совфед одобрил закон о праве силовиков сбивать дроны-нарушители
Монета из серии Great Engravers, сделанная по образцу работы Уильяма Вайона
В Великобритании представили самую тяжелую сувенирную монету
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
Суд отказался закрыть процесс по делу о краже 22 млн рублей у Жигарева
Сирийские военные
Сирийская армия отбила у боевиков четыре деревни в провинции Идлиб
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
ЕК предложила провести трехсторонние консультации по газу в декабре
Проверка продуктов в лаборатории Роспотребнадзора
Диетолог рассказала, как обезопасить себя от ядов в продуктах
Город Кинета, примерно в 70 км к юго-западу от Афин после шторма и проливных дождей. 25 ноября 2019
В Греции устраняют последствия урагана
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг назвал НАТО "единственным гарантом" безопасности в Европе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган посетил турецкую военную базу в Катаре
Протестующие в торговом центре IFC в Гонконге
Китай считает США "закулисным спонсором" протестов в Гонконге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
03:13Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной
03:07Исследование: ежедневно играющим в видеоигры сложнее искать работу
03:04В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам
Лента новостейМолния