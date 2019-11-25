Эксперты оценили уровень опасности терроризма в современном мире

ЖЕНЕВА, 25 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Общее количество смертей от терроризма продолжает сокращаться, однако террористические движения остаются глобальной угрозой, говорится в Глобальном индексе терроризма 2019, Общее количество смертей от терроризма продолжает сокращаться, однако террористические движения остаются глобальной угрозой, говорится в Глобальном индексе терроризма 2019, опубликованном в понедельник женевским Центром политики безопасности.

Глобальный индекс терроризма публикуется в седьмой раз. Эксперты женевского Центра политики безопасности рассматривают тенденции и схемы действий террористических организаций за период с 1970 года, а также приводят возможные сценарии дальнейшего развития ситуации в мире.

Согласно Индексу 2019 года, в прошлом году количество смертей, связанных с терроризмом, сократилось на 15% по сравнению с 2017 годом и составило порядка 15952 погибших. Вооруженные конфликты при этом остаются основной движущей силой терроризма - 95% террористических акций происходит в странах, где идут конфликты. В этих государствах основными жертвами становятся силы безопасности, мирные жители и инфраструктура. Тогда как в странах, где нет конфликта, основными жертвами террористов становятся туристы и журналисты.

Терроризм остается широко распространенным явлением в мире. В прошлом году в 71 стране как минимум 1 человек пострадал от терроризма, а террористические акты были зафиксированы в 103 государствах.

В 2018 году больше всего людей погибло от рук террористов в Афганистане, Ираке, Нигерии и Сирии. Среди самых безопасных названы, в частности, Белоруссия, Гвинея-Биссау, Оман, Гамбия, Северная Корея, Туркменистан, Куба и Португалия. В них за последние пять лет не было зарегистрировано ни одного теракта.

Военное противостояние международному терроризму привело к значительному снижению (на 69%) смертей от рук ИГ*. По оценкам, в Сирии и Ираке в настоящее время остается 18 тысяч боевиков ИГ*, тогда как в 2014 году их насчитывалось 70 тысяч. В то же время, на 71% возросла гибель людей в результате действий Талибана.

Негативное влияние терроризма на экономику в мире также продолжает снижаться до 33 миллиардов в 2018 году с 54 миллиардов долларов в 2017 году. Больше всего денег, 19,3 миллиарда долларов, государства потеряли в связи с гибелью людей. Разрушение инфраструктуры в результате террористических актов привело к потере порядка 12,9 миллиарда долларов. При этом сильнее всего страдают государства к югу от Сахары, страны Ближнего востока и Северной Африки.

Самыми смертоносными группировками в 2018 году стали Талибан, ИГ*, Боко Харам и отделение ИГ* Вилаят Хоросан*, действующее в Афганистане и Пакистане.