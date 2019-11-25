В Москве адвокат пойдет под суд за вымогательство 20 миллионов рублей

"Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя столицы. Следственными органами он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По версии следствия, адвокат в феврале получил сведения о возбуждении в отношении жителя столицы уголовного дела. В ходе телефонных разговоров и личных встреч с фигурантом защитник сказал, что тот может через него передать сотрудникам полиции 20 миллионов рублей за прекращение уголовного преследования.