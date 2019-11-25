В Москве адвокат пойдет под суд за вымогательство 20 миллионов рублей

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении адвоката, который обманом пытался получить у фигуранта уголовного дела 20 миллионов рублей, сообщает в понедельник пресс-служба столичной прокуратуры.
"Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя столицы. Следственными органами он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
По версии следствия, адвокат в феврале получил сведения о возбуждении в отношении жителя столицы уголовного дела. В ходе телефонных разговоров и личных встреч с фигурантом защитник сказал, что тот может через него передать сотрудникам полиции 20 миллионов рублей за прекращение уголовного преследования.
В марте злоумышленник был задержан в ресторане на Варшавском шоссе при попытке получения денег. Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме, отмечают в прокуратуре.
Уголовное дело направлено в Чертановский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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