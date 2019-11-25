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РИА Новости

Россия выступила против участия "Белых касок" в конференции стран ОЗХО

14:55 25.11.2019
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© AFP 2019 / Thaer MohammedАктивисты из организации "Белые каски" в Алеппо, Сирия
Активисты из организации Белые каски в Алеппо, Сирия
© AFP 2019 / Thaer Mohammed
ГААГА (Нидерланды), 25 ноя - РИА Новости, Виктория Иванова. Россия поддерживает участие представителей гражданского общества в конференции государств-участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), но нельзя допускать к участию НПО, распространяющие ложь, в частности, представителей "Белых касок", заявил постпред РФ при организации Александр Шульгин.
Ранее представитель Ирландии от лица нескольких делегаций выразил сожаление решением о недопуске ряда НПО к работе сессии.
"Россия всецело поддерживает участие представителей гражданского общества в заседаниях высшего руководящего органа ОЗХО. Это является императивом. Исключительно важно, чтобы мнение неправительственных объединений, заинтересованных в конструктивной и эффективной работе ОЗХО, звучало в этих стенах. Однако существуют и такие НПО, работа которых не только не помогает, но и даже наносит ущерб нашей организации, привносит неоправданную политизацию в ее преимущественно техническую деятельность", - сказал Шульгин.
Он отметил, что "есть структуры, которые занимаются распространением откровенной лжи, бездоказательных обвинений в отношении некоторых государств-участников", "и делают это они отнюдь не по велению своей совести, а выполняя определенные политические заказы, к тому же не бесплатно".
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"Если идти путём неограниченного допуска любых НПО на мероприятия нашей организации, не прислушиваться к мнению государств-участников об их допуске, то в число представителей широких слоёв гражданского общества могут попасть уж совсем одиозные структуры. Такие, например, как псевдогуманитарная организация "Сирийская гражданская оборона", пресловутые "Белые каски". Они запятнали себя откровенными махинациями и связями с террористическими группировками на Ближнем Востоке", - подчеркнул российский дипломат.
Шульгин напомнил, что в "руководящих принципах относительно процедурных аспектов участия НПО в работе конференции... содержатся требования к НПО: чтобы их деятельность была релевантна предмету и цели химконвенции".
"Исходим из необходимости следовать этому принципу и не допускать в стены ОЗХО тех, кто на самом деле в реализации целей и задач химической конвенции не заинтересован, а готов использовать эту площадку для других целей", - заключил Шульгин.
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В свою очередь, постпред Сирии при ОЗХО Бассам Сабах призвал "руководствоваться принципом открытости и транспарентности, который характерен для деятельности организации". Он напомнил, что в работе конференции ОЗХО принимают участие 87 НПО.
"Государства имеют право решать, кого приглашать, а кого не приглашать для участия в работе конференции. Важны два принципа: релевантность к деятельности и работе организации и то, что эти организации не должны высказывать какие-либо обвинения против того или иного государства и не должны заниматься распространением лживых мнений и утверждений в чьих-то посторонних интересов. Мы знаем, что некоторые из таких организаций препятствуют деятельности ОЗХО, распространяют ложь, высказывают безосновательные обвинения, что отнюдь не способствует нашим целям", - отметил Сабах.
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
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Белые каскиВойна в СирииАлександр ШульгинОрганизация по запрещению химического оружияИрландияСирияНидерландыВ мире
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