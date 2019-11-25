В Омской области стартовал чемпионат "Молодые профессионалы"

ОМСК, 25 ноя – РИА Новости. Четвертый региональный чемпионат Четвертый региональный чемпионат Омской области "Молодые профессионалы", в ходе которого более 200 участников будут состязаться в 33 компетенциях, стартовал в понедельник в омском Центре творческого развития и гуманитарного образования, сообщает облправительство.

Церемония открытия регионального чемпионата "Молодые профессионалы" открылась Парадом компетенций. После чего старт состязаниям дал губернатор Александр Бурков

"Стандарт WorldSkills был поддержан нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным в рамках национального проекта "Образование" в первую очередь для того, чтобы наши профессии были конкурентоспособны на мировом рынке, для того, чтобы мы применяли самые современные технологии, самое современное оборудование и умели всем этим пользоваться. А второй шаг – разработка новых идей, проектов, технологий. Это предстоит делать именно вам", - обратился глава региона к участникам церемонии.

Бурков отметил, что увеличившееся в два раза по сравнению с первым чемпионатом количество участников – свидетельство его популярности. Среди тех, кто будет претендовать на победу, - представители Иркутской, Новосибирской, Омской, Курской, Смоленской, Владимировской областей, республики Хакассия.

"Я благодарю работодателей, которые в последние годы проявляют все больший интерес к чемпионату, поддерживают его, где в качестве экспертов, а где-то участвуют в обновлении материальной базы наших колледжей и вузов", - сказал глава региона. В завершении выступления он призвал участников чемпионата "постоянно учиться".