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РИА Новости

В Омской области стартовал чемпионат "Молодые профессионалы"

14:46 25.11.2019
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© Фото : предоставлено "Ворлдскиллс Россия"Чемпионат "Молодые профессионалы"
Чемпионат Молодые профессионалы
© Фото : предоставлено "Ворлдскиллс Россия"
Чемпионат "Молодые профессионалы". Архивное фото
ОМСК, 25 ноя – РИА Новости. Четвертый региональный чемпионат Омской области "Молодые профессионалы", в ходе которого более 200 участников будут состязаться в 33 компетенциях, стартовал в понедельник в омском Центре творческого развития и гуманитарного образования, сообщает облправительство.
Церемония открытия регионального чемпионата "Молодые профессионалы" открылась Парадом компетенций. После чего старт состязаниям дал губернатор Александр Бурков.
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"Стандарт WorldSkills был поддержан нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным в рамках национального проекта "Образование" в первую очередь для того, чтобы наши профессии были конкурентоспособны на мировом рынке, для того, чтобы мы применяли самые современные технологии, самое современное оборудование и умели всем этим пользоваться. А второй шаг – разработка новых идей, проектов, технологий. Это предстоит делать именно вам", - обратился глава региона к участникам церемонии.
Бурков отметил, что увеличившееся в два раза по сравнению с первым чемпионатом количество участников – свидетельство его популярности. Среди тех, кто будет претендовать на победу, - представители Иркутской, Новосибирской, Омской, Курской, Смоленской, Владимировской областей, республики Хакассия.
"Я благодарю работодателей, которые в последние годы проявляют все больший интерес к чемпионату, поддерживают его, где в качестве экспертов, а где-то участвуют в обновлении материальной базы наших колледжей и вузов", - сказал глава региона. В завершении выступления он призвал участников чемпионата "постоянно учиться".
В сравнении с прошлыми чемпионатами перечень компетенций нынешнего расширен до 33, в их числе пять компетенций для юниоров и еще пять для первого чемпионата "Навыки мудрых". В два раза увеличилось количество площадок, которые принимают соревнования чемпионата – в этом году их 11. В региональном чемпионате принимают участие более 200 человек. Все эксперты, которые будут оценивать работы школьников, студентов и участников чемпионата "Навыки мудрых", прошли специальное обучение в академии WorldSkills Russia. По числу компетенций сформирована команда из 33 главных экспертов, из них 24 – это омичи.
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Омская областьАлександр БурковОмская областьОбщество
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